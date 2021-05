Con l’arrivo dell’estate è il momento di far fiorire i nostri giardini e i nostri balconi. Ecco perché si cercano piante in grado di renderli meravigliosi e ricchi di colori. Avere un giardino e un balcone così fiorito trasmette non solo buon umore ma anche ci riconcilia con la natura e ci trasmette serenità.

Molte possono essere le piante da coltivare o da comprare per questo scopo ma ce n’è una che pochissimi conoscono e che potrà far ottenere questi risultati in modo eccezionale. Infatti, è questa la pianta con i fiori di insolita bellezza e coloratissima che renderà il nostro balcone magnifico lasciando tutti senza fiato.

Stiamo parlando della pianta Fuchsia proveniente da alcune regioni del Messico, Nuova Zelanda e del Sud America.

La pianta deve il suo nome al botanico che l’ha scoperta Leonhart Fuchs ed è fra quelle più complicate da coltivare sia sul terreno che in vaso.

La varietà di colori dei suoi fiori farà impazzire tutti

Nonostante ciò, se si ha la pazienza di prendersene cura il risultato sarà davvero incredibile. Infatti, i fiori sono proprio uno spettacolo per la ricchezza di colori che possiedono.

Inoltre, se ne si avrà cura, durante tutta l’estate potrà accompagnarci con una fioritura pazzesca a cui seguiranno delle bacche di un colore porpora meravigliose. A seconda della sua provenienza i colori dei fiori possono variare.

Infatti, esiste la Fuchsia cordifolia (proveniente dal Messico) la cui forma è di un cespuglio con fiori bianchi rossi e rosa. Poi abbiamo la Fuchsia exhorticata dalla Nuova Zelanda con i fiori violetto, verde e giallo.

Poi la Fuchsia magellanica dell’America Centrale conosciuta per la sua crescita rigogliosa. Infine, abbiamo la Fuchsia triphylla adatta per la coltivazione in vaso con i fiori rosso e arancio.

Per questa ragione, è questa la pianta con i fiori di insolita bellezza e coloratissima che renderà il nostro balcone magnifico lasciando tutti senza fiato.

Come coltivarla e prendersene cura

La sua coltivazione richiede un clima temperato per essere piantata sul terreno. Diversamente, è meglio la coltivazione in vaso. In particolare, conviene coltivarla in vasi appesi posizionandole lontane dalla luce diretta del sole.

Sono preferibili zone più ombreggiate e l’esposizione a nord. Il terreno deve essere ricco di nutrimenti e ben drenato con un pH leggermente acido per favorire la fioritura. Per questa ragione è meglio una concimazione settimanale con dei fertilizzanti da sciogliere nell’acqua durante l’irrigazione.

Nel caso di una coltivazione in vaso, invece, il terriccio deve essere umido ma non bagnato per evitare i ristagni idrici che danneggiano la pianta. Infine, la potatura (da fare preferibilmente in primavera) consiste nella rimozione dei fiori secchi che impediscono la fioritura della pianta.