Siamo sempre alla ricerca di quel cibo miracoloso che ci aiuti a mantenere la linea. Che riesca a saziarci senza farci ingrassare e senza che ne consumiamo troppo. Purtroppo non è mai così semplice, ma oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa ha una soluzione. Questa pianta considerata un superfood non solo può aiutarci con la fame nervosa ma ha moltissime altre proprietà. Ricca di flavonoidi e antiossidanti è perfetta anche per accelerare il metabolismo.

Una grossa mano per aumentare il senso di sazietà

Una caratteristica dei superfood è proprio questa. Con poche calorie e grassi riescono a saziarci senza doverci preoccupare dei chili in più. E quando tendiamo a mangiare spesso a causa della fame nervosa sono di grande aiuto. Abbiamo già parlato di come contrastare questa urgenza in questo articolo. “3 miracolosi rimedi per dire basta agli attacchi di fame nervosa e diventare padroni della propria mente”. Ora vedremo come questa pianta poco conosciuta può contribuire.

Diciamo addio alla fame nervosa con questa pianta preziosa alleata della salute

Stiamo parlando della moringa. Questa pianta è ricchissima di proprietà e benefici non molto conosciuti. Apprezzata proprio per le sue proprietà dimagranti in realtà fa moltissimo bene alla salute. Diversi sono gli studi che confermano i fantastici benefici di questa pianta. Tra le sue caratteristiche ci sono anche proprietà antinfiammatorie, diuretiche e antibatteriche.

Il grosso vantaggio è che praticamente ogni parte è commestibile. Le foglie si possono consumare come insalata oppure per fare degli infusi. I baccelli invece vanno assolutamente cotti per mangiarli, hanno un sapore simile agli asparagi. Ma purtroppo in Italia è un po’ difficile trovarla fresca. Bisogna accontentarsi delle foglie essiccate o in polvere reperibili in tutte le erboristerie.

Quindi, diciamo addio alla fame nervosa con questa pianta preziosa alleata della salute. La moringa è proprio la pianta di cui non sapevamo di avere bisogno. Proviamola e sfruttiamo i suoi tantissimi benefici.

