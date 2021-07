Possiamo essere i migliori giardinieri e appassionati talentuosi della natura e dell’orto, ma a volte è impossibile gestire gli eventi. Può capitare, infatti, di trovare le piante del giardino dall’oggi al domani in uno stato pietoso, senza più fiori o frutti, senza capirne il motivo. Il più delle volte la cosa si risolve spostando la pianta, se è in vaso, oppure concimando.

Può succedere che non abbiamo dato le giuste quantità di acqua o che sia colpa di qualche erbaccia infestante. Se si tratta di malattie o parassiti, invece, la situazione si complica. Non possiamo trattare la pianta se non siamo a conoscenza del tipo di problema. È importante individuare la causa da alcuni dettagli fondamentali, per le piante di casa, del giardino e dell’orto.

Ecco cosa dobbiamo osservare attentamente se vogliamo avere piante sane e vigorose, rigogliose e in buona salute.

I segni del malessere

Osservare le foglie è la prima cosa da fare per capire lo stato di salute della pianta, se non hanno un bel colore e una forma definita, è il primo segnale negativo. Trovare le foglie scolorite, tendenti al giallo, potrebbe indicare scarsa acqua, azoto o potassio, presenza di afidi o cocciniglie. Solitamente, se sono parassiti a occhio nudo si riescono a vedere senza difficoltà. Quindi, intervenire con acqua, diversa esposizione, concime o altri rimedi, solo dopo aver chiarito la causa.

Quando le foglie sono talmente secche da arrotolarsi, probabilmente dipende dalla poca acqua che diamo o dal tipo di terreno e clima. Se notiamo la pianta molto sofferente, sarà anche il caso di cambiare vaso con uno più grande.

Il fogliame con macchie scure rosse, rivela un’esposizione al sole sbagliata, le striature marroni, invece, potrebbero segnalare un clima non abbastanza umido. Si può provvedere nebulizzando più acqua con un umidificatore.

Trovare il colore delle foglie non più verde, ma sbiadito, può segnalare carenza di magnesio, ferro e altri nutrimenti. Basterà aggiungere al terreno compost e sostanze nutritive e controllare il pH.

