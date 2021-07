Fare il pieno di vitamine e minerali è indispensabile per vivere meglio.

Per favorire il benessere psico-fisico ecco, ad esempio, ecco 9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa.

Con il passare del tempo il corpo cambia e con esso anche l’apporto giornaliero di vitamine richiesto dall’organismo.

Ad esempio, sono molti gli specialisti che consigliano di fare attenzione perché superati i 40 anni conviene assumere queste vitamine ma non tutti lo fanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dunque, è noto a tutti che il consumo di frutta e verdura fa bene alla salute. Tuttavia, tutti vogliono assumere vitamine ma pochissimi sanno che quelle più importanti le buttiamo nella pattumiera.

Sembra incredibile eppure sono tantissime le persone che commettono quotidianamente questo errore. Un’abitudine paradossale e dispendiosa. Di cosa si tratta? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Tutti vogliono assumere vitamine ma pochissimi sanno che quelle più importanti le buttiamo nella pattumiera

Quando si parla di frutta si pensa alla freschezza, alle polpe gustose e al benessere che apportano all’organismo. Sono ancora in pochi, però, a sapere che molto spesso è nella buccia e nei semi che si trova un maggior quantitativo di vitamine. In alcuni casi, i nutrimenti più importanti presenti nella buccia sono addirittura il doppio rispetto alla polpa del frutto stesso.

La Redazione più volte ha affrontato questo argomento. In “Tutti la buttano ma è 10 volte più benefica della polpa, ecco l’errore clamoroso da non commettere più” un altro esempio eclatante.

Quest’oggi, invece, parliamo di 4 frutti eccezionali che offrono una polpa succosa e una buccia ricca di vitamine vitamina A, C e K.

Fare il pieno di benefici senza sprecare tempo e denaro

Quante volte abbiamo sbucciato un’arancia e scartato la sua profumata buccia?

Dal sapore intenso e gustoso questo frutto è gettonatissimo per ricavarne una dose naturale di vitamina C.

In pochi sanno, però, che la buccia ne contiene 2 volte in più della sua polpa.

Di sicuro l’abbiamo sempre scartata ma la buccia della banana è ricchissima di vitamine e fibre. Inoltre, è l’ideale per regolare la funzionalità dell’intestino. Essa, di solito, ha un sapore amarognolo ma si addolcisce con la maturazione e può essere consumata frullata con altri ingredienti o caramellata creando dei bastoncini sfiziosi.

Il mango, invece, ha la capacità di drenare e contrastare le cellule adipose. La sua buccia, però, è una miniera di sali minerali come magnesio e zinco. Basta immergerla in acqua calda per preparare un infuso sorprendente.

La buccia del kiwi, infine, non è molto amata a causa del suo aspetto vellutato. Tuttavia, questa parte contiene una quantità di antiossidanti 3 volte superiore al frutto stesso. Consigliata, anche in questo caso, una bella tisana di buccia di kiwi.