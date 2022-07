Sembra una banalità, eppure è vero che il nuoto è uno sport completo, che stimola l’intero corpo. Grazie ai movimenti sincronici e continui l’intera muscolatura lavora in modo coordinato. Non tutti gli stili sono però uguali ed alcuni sono da preferire perché sono perfetti per la schiena e le articolazioni.

Oggi vogliamo proporre uno stile molto amato dagli istruttori che è perfetto per perfezionare lo stile libero, ma non solo. Vedremo in che modo diciamo addio al mal di schiena e torcicollo con questo stile di nuoto semplice e tonificante.

Un lavoro equilibrato alla muscolatura

Ogni stile di nuoto possiede caratteristiche uniche e finalità specifiche. Il dorso, per esempio, può aiutare nella postura e nella tonificazione dei muscoli dorsali. La rana è perfetta per farci respirare in maniera costante e per far lavorare la muscolatura delle braccia. Poi, esistono degli stili perfetti per stimolare la circolazione delle vene, in caso di ritenzione idrica. Lo stile libero, invece, è perfetto per allenarsi e se dobbiamo percorrere distanze importanti.

Oggi vogliamo proporre quello che è un esercizio propedeutico allo stile libero, che è l’ideale per combattere il mal di schiena. Si tratta dell’esercizio detto “a vite”, che unisce lo stile al dorso.

Diciamo addio al mal di schiena e torcicollo con questo semplice esercizio da fare al mare o in piscina

Sia che siamo al mare, che in piscina possiamo iniziare con 2 bracciate a stile. Le gambe vengono mosse, tenute tese dall’alto verso il basso. Alla terza bracciata completa dovremo ruotare il nostro corpo ed iniziare con lo stile dorso. Le gambe fanno sempre lo stesso movimento. Alla terza bracciata all’indietro ritorneremo con il ventre verso il pavimento della piscina.

Potremo fare almeno una decina di sessioni in modo da abituarci allo stile e stimolare i muscoli. Grazie a questi movimenti andremo a massaggiare i muscoli del collo e della schiena e potremo avere un sollievo da eventuali dolori. Grazie al lavoro costante delle gambe stimoliamo anche i glutei e le cosce.

Il movimento di torsione, invece, permette ai muscoli addominali e dorsali un lavoro completo. Se siamo al mare possiamo ripetere tutti i giorni per 20 minuti questo esercizio e vedremo che avremo un grande sollievo ad eventuali dolori.

