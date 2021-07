D’estate molti di noi amano trascorrere lunghe giornate al mare o in piscina per rinfrescarsi e prendere il sole. Se è vero che il sole e l’aria di mare hanno indubbiamente un effetto benefico per la nostra salute è altrettanto vero che dobbiamo anche sapere che la cosa più efficace che possiamo fare per la nostra salute è praticare il nuoto.

Questa disciplina sportiva è uno sport davvero completo, che sollecita ogni muscolo del nostro corpo, tonifica e rinforza.

In particolare, una tecnica di nuoto è particolarmente ottima al riguardo. Pertanto ora vedremo perchè in pochi lo sanno ma è questo lo stile di nuoto che tonifica i glutei e snellisce le gambe.

Un toccasana per ogni problema articolare

Se abbiano problemi di circolazione venosa, cellulite, contratture articolari e sovrappeso il nuoto è lo sport che fa per noi. L’acqua permette di evitare traumi e di praticare un’attività sportiva intensa senza affaticare le articolazioni e i tendini. E per queste ragioni è lo sport ideale per chi è fuori forma.

Se siamo al mare o in piscina dobbiamo cogliere l’occasione per praticare questo sport. Anche solo per pochi minuti avrà un effetto strabiliante, letteralmente terapeutico.

Se vogliamo cogliere la palla al balzo dobbiamo sapere che lo stile perfetto è il dorso. Questo stile è molto semplice ed intuitivo da praticare. Non comporta difficoltà o criticità a differenza di altri stili più complessi come il delfino o lo stile libero.

Ci basterà nuotare a dorso per venti minuti al giorno e faremo un lavoro intenso con i glutei, l’interno coscia e la schiena senza dimenticare le braccia.

I glutei saranno visibilmente ridotti e tonificati in pochi giorni di pratica e la nostra schiena avrà una incredibile sensazione di benessere.

Se vogliamo un risultato anticellulite possiamo abbinare il nuoto all’utilizzo di questo accessorio e avremo un effetto davvero sorprendente.