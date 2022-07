I capelli sono una delle preoccupazioni maggiori del nostro aspetto. Bisogna sempre proteggerli e curarli per far sì che rimangano sani e belli. Chi ha i capelli secchi, spesso risultato di diversi trattamenti aggressivi, deve idratarli e nutrirli costantemente. C’è, però, chi ha il problema contrario, ovvero la cute grassa.

Generalmente, questo fenomeno è provocato da un eccesso di sebo. Le radici, infatti, appariranno unte e appiattite. Inoltre, i capelli grassi portano anche altri problemi, come la forfora e il prurito. Per chi ha capelli grassi e sporchi dopo un solo giorno, ecco alcuni consigli e rimedi semplici ed efficaci.

Cause e consigli utili

I capelli grassi sono in realtà misti. Infatti, anche se sono grassi sulla cute, le punte potrebbero risultare secche. Le cause possono variare da persona a persona, ma le più popolari sono squilibri ormonali e genetica. Inoltre, potrebbero essere anche causati dall’utilizzo di shampoo o prodotti eccessivamente aggressivi. L’utilizzo di trattamenti troppo sgrassanti potrebbe, infatti, causare l’effetto contrario. Rimuovendo lo strato di grasso naturale che protegge la cute, il nostro corpo non farà altro che produrne ancora. Lavare i capelli spesso è uno degli errori principali di chi ha questo tipo di problema.

Se vogliamo limitare i capelli grassi al minimo allora dobbiamo seguire dei piccoli accorgimenti. Per prima cosa, non laviamoci spesso i capelli. Una o due volte a settimana potrà bastare. Cerchiamo degli shampoo ricostruenti oppure il più naturali possibili. Inoltre, riduciamo notevolmente le quantità di prodotto da utilizzare. Basta una noce di shampoo per lavarsi i capelli, anche per le medie lunghezze. Rischiamo solo di appesantire i capelli. Non utilizziamo acqua calda, ma tiepida e massaggiamo con cura. Risciacquiamo abbondantemente ed evitiamo un secondo lavaggio.

Per chi ha capelli grassi e sporchi dopo un giorno ecco 2 rimedi naturali più alcuni consigli per sgrassarli

Ci sono diversi rimedi naturali che possono fare al caso nostro. Il primo è sicuramente l’aceto, che è il più conosciuto. Mescolato al limone, si crea una soluzione che sgrassa e deterge allo stesso tempo. In alternativa all’aceto, possiamo anche utilizzare il bicarbonato. Applichiamo sulla cute e lasciamo riposare per almeno 5 minuti. Successivamente laviamoci i capelli con il nostro solito shampoo.

Infine, si possono creare diverse maschere che possono limitare la cute grassa. In un recipiente versiamo alcuni cucchiai di argilla e un po’ di aceto, mescolando con attenzione. Mettiamo il composto sui capelli e lasciamo riposare per almeno 20 minuti. L’argilla è un ottimo componente contro acne e eccesso di sebo e ci aiuterà a regolarizzarne la produzione. Ricordiamoci che anche le cattive abitudini possono causare questo problema. Partiamo dal nostro stile di vita e otterremo i migliori cambiamenti.

