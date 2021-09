Trovare delle macchie sui vestiti o sulle tovaglie può essere una vera e propria scocciatura. Soprattutto quando risultano difficili da rimuovere. Nel nostro precedente articolo “Come eliminare le macchie d’olio dai vestiti?” avevamo affrontato un problema molto simile. Infatti, macchiarsi con questo ingrediente è davvero frequente, ma la vera sfida sta nel rimuovere lo sporco. E non sempre è semplice. Ma con il nostro consiglio, la situazione dovrebbe risolversi in pochi minuti, salvando i tessuti che rischiavano di essere rovinati a oltranza. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, puntando però sulle macchie di vino rosso. Per quanto la maggior parte di noi ami follemente questa deliziosa bevanda, infatti, è facilissimo sporcarsi quando la si consuma. Ed eliminare ogni traccia del pasticcio può risultare davvero troppo complicato.

Diciamo addio a macchie di vino rosso e aloni sui tessuti con questo ingrediente che abbiamo tutti

Quando siamo a cena o a fare aperitivo con degli amici e chiediamo un bicchiere di vino rosso, dentro di noi scatta sempre un piccolo campanello d’allarme. Infatti, sappiamo di dover porre la massima attenzione a ogni nostro movimento. Se una macchia dovesse comparire sul nostro vestito, sarebbe davvero complicato rimuoverla. O forse non così tanto. Infatti, basta conoscere i rimedi casalinghi giusti per risolvere il problema. In questo caso, il protagonista della soluzione sarà il bicarbonato. Perciò, diciamo addio a macchie di vino rosso e aloni sui tessuti con questo ingrediente che abbiamo tutti! Ma non sarà solo. Ad accompagnarlo, infatti, troveremo un altro ingrediente portentoso che farà la differenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Bicarbonato e amido di mais, ecco il cocktail perfetto per eliminare qualsiasi traccia di sporco causata dal vino rosso

In questo caso, per salvare la situazione, dovremo creare una miscela di bicarbonato e amido di mais. Quest’ultimo ingrediente, infatti, ha tantissime qualità già spiegate nel nostro precedente articolo “Come l’amido di mais può stravolgere la nostra vita”. E, a sorpresa, ha anche quella di riuscire a smacchiare facilmente i tessuti. Quello che dovremo fare sarà mischiare i due ingredienti in parti uguali in una piccola ciotola. Successivamente, prendiamo il nostro composto e adagiamolo sulla zona interessata. Lasciamo in posa per 30 minuti e aspettiamo che trascorra il tempo. Poi, laviamo come siamo soliti fare e osserviamo il risultato. La macchia dovrebbe essere completamente sparita. Ricordiamo, però, di eseguire questa operazione il prima possibile. Solo in questo modo potremo assicurarci un risultato soddisfacente ed essere quasi sicuri che qualsiasi alone scomparirà in un batter d’occhio.

Approfondimento

Una soluzione naturale per sbarazzarsi delle macchie di umidità sui muri di casa