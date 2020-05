Eliminare le macchine d’olio dai vestiti da sempre è un’ardua impresa. A quanti di noi è capitato di sporcare i propri abiti durante una cena e non sapere come rimediare? E se poi, il cibo in questione è l’olio, il panico è il primo sentimento che ci assale. Per ovviare a questo problema, ecco dei semplici rimedi naturali per eliminare le macchie d’olio dai vestiti.

Carta assorbente

La prima regola è agire in modo tempestivo. Le macchie d’olio compromettono velocemente i tessuti quindi, se potete, corrette a eliminarle! Con la carta assorbente, sfregate sulla macchia e aggiungete del sale. Dopo qualche minuto potrete immergere l’abito in una vaschetta d’acqua con detersivo per 30 minuti e poi risciacquare. Ed il gioco è fatto!

Succo di limone

L’acido citrico del limone è uno dei migliori rimedi per eliminare le macchie d’olio. Vi basterà tagliare una fetta di limone, sfregarla sulla zona interessata e immergere l’indumento in acqua calda con detersivo.

Come eliminare le macchie d’olio dai vestiti? Il Borotalco

Il borotalco, o l’amido di mais, sono altri rimedi efficaci contro le macchie. Prendete il vostro vestito, spargete il borotalco (o l’amido) sulla macchia e spazzolate energicamente. Dopo aver messo a mollo l’abito, vedrete immediatamente che la macchia è sparita!

Alcol

L’alcol a 90° è decisamente una delle soluzioni più efficaci. I tessuti infatti assorbono l’alcol e basteranno poche gocce e qualche minuto per rimuovere immediatamente quella fastidiosa macchia.

Detersivo per piatti

Un ultimo rimedio naturale è proprio il detersivo per i piatti. In alternativa, potrete facilmente usare anche lo sgrassante per stoviglie. Applicate una piccola quantità di detersivo sulla macchia, sfregatela e risciacquate con acqua calda.

Ora conoscete tutti i rimedi. Le macchie d’olio non saranno più in problema e potrete salvare con facilità i vostri vestiti preferiti! E tutto in modo molto semplice!