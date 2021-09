Capita un po’ a tutti e sin dai primi giorni di vita, di mangiare o bere velocemente ingurgitando troppa aria avere uno dei disturbi più frequenti e fastidiosi come quello del singhiozzo. Ciò avviene perché il diaframma effettua una contrazione involontaria per aver mangiato troppo in fretta inghiottendo inevitabilmente tanta aria.

Ma niente paura perché potrebbe bastare anche uno soltanto di questi 10 metodi per far passare velocemente il fastidioso singhiozzo.

Da cosa può dipendere questo frequente fastidio

Come già accennato in precedenza, il singhiozzo si manifesta quando si mangia troppo in fretta. Può durare pochi secondi o anche un bel po’ di tempo e in questo caso sarà bene capirne la causa.

Oltre ad ingurgitare cibi o liquidi troppo in fretta, un’altra delle cause principali è la non corretta masticazione. Sarà quindi importante rieducarci, non correndo con pasti veloci ma deglutendo con calma senza fretta e soprattutto masticando bene ad ogni boccone.

Da non dimenticare che una corretta masticazione facilita la digestione, velocizzandola, evitando il rischio di avere cibo indigesto perché perlopiù ingerito e non masticato. Inoltre consumare un pasto con i dovuti tempi, non solo aiuta a dimagrire, ma anche a godere di un momento di relax e a riscoprire sapori gustando il cibo con tutti i sensi.

Per far passare velocemente il singhiozzo potrebbero bastare questi 10 semplici metodi

Dopo aver capito le principali cause del singhiozzo, escludendo problemi gravi di salute, bisogna provare a farlo passare. Sono molti i rimedi adottati negli anni e senza dubbio alcuni possono risultare efficaci fin da subito, mentre per altri bisognerà fare più tentativi.

Uno dei rimedi più conosciuti è quello di trattenere il fiato per qualche secondo. Per fare ciò, bisognerà aspirare profondamente e trattenere l’aria per qualche secondo e in questo lasso di tempo, riusciremo a rilassare il diaframma.

Oltre a questo si può trattenere il fiato e deglutire la saliva proprio nel momento in cui si avverte la sensazione imminente del singhiozzo.

Con un bicchier d’acqua si potrà provare ad ingerirne piccoli sorsi velocemente. Uno dei rimedi della nonna conosciuto anche da tutti è quello di masticare ed ingerire la mollica di pane o una fetta di limone.

Anche favorire uno starnuto può far cessare immediatamente il singhiozzo. Mai provato a far prendere uno spavento a chi ha il singhiozzo? Passerà in un batter d’occhio. Lo stesso accade se faremo il solletico e chi ha il singhiozzo dovrà sforzarsi per non ridere.

Chi non soffre di diabete, può provare a inghiottire rapidamente un cucchiaio di zucchero. Oltre a questo si può provare con un cucchiaio di aceto o il succo di limone.

