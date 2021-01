Ritrovare sugli angoli del proprio appartamento delle macchie di umidità, non è certo una bella sorpresa. Eppure questa “piaga” affligge diverse famiglie, che si trovano a dover fare i conti con questi agglomerati di muffa nelle proprie case. Se si è provato di tutto, ma questo problema sembra non voler sparire, forse è il caso di adottare una soluzione naturale per sbarazzarsi delle macchie di umidità sui muri di casa.

Cosa fare per cancellare le macchie di muffa

Ci sono sicuramente diverse soluzioni per cercare di cancellare definitivamente quelle fastidiose macchie di muffa che compaiono nelle case. Una di queste è quella di usare l’ammoniaca, mescolandola con acqua calda e tè. Ci sono però delle accortezze da adottare. L’ammoniaca, infatti, è un prodotto aggressivo. Perciò sarà meglio usarlo raramente e, soprattutto, non mischiarlo mai con la candeggina. Inoltre, è giusto sottolineare che il rimedio che stiamo per presentare funziona solo su superfici non porose. Perciò questo composto potrà essere utilizzato su piastrelle in vetro o controsoffitti, per esempio, ma non sul gesso o sul legno.

Come utilizzare il composto di ammoniaca e tè sulle pareti della casa

Dunque, per cercare di creare un composto il più sicuro possibile per la salute, il consiglio è quello di usare questo rimedio raramente e soprattutto senza esagerare con le dosi. Perciò, in una bottiglia spray, andranno mischiati ammoniaca, acqua calda e acqua tiepida dove è stata diluita una bustina di tè. Dopo aver fatto amalgamare il tutto, sarà il momento di spruzzare la soluzione sulle macchie di umidità presenti nella casa. Bisognerà lasciare il composto in posa per circa un’ora, per poi risciacquare con acqua fredda! Questo rimedio naturale usato dalle nonne, quindi, potrebbe mettere fine alle macchie di muffa nell’appartamento!

Se “Una soluzione naturale per sbarazzarsi delle macchie di umidità sui muri di casa” è stato utile, potrà esserlo altrettanto “Come eliminare la muffa con rimedi naturali“. In questo articolo, infatti, sarà possibile trovare ancora più consigli, tutti al naturale, per provare a dire addio a questo fastidioso problema.