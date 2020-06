L’amido di mais può essere la soluzione a tanti nostri problemi quotidiani. Sembra incredibile, eppure è così. Dal cattivo odore nelle scarpe alle scottature, l’amido di mais può aiutarci ogni giorno. Ed è al 100% naturale. Questo ingrediente non solo terrà al sicuro la nostra salute, ma ci farà anche risparmiare tantissimo! Pronti quindi a scoprire come l’amido di mais può stravolgere la nostra vita?

Rimedi per la casa

L’amido di mais è un ottimo rimedio per alcuni problemi che abbiamo tutti in casa. Se, per esempio, il vostro pavimento scricchiola, la soluzione è semplicissima. Versate l’amido di mais e poi spazzatelo via. Questo riempirà tutte le crepe nel vostro pavimento!

In più, rimuove anche le macchie. Se i vostri tappeti non sono perfetti, versate dell’amido mais e fatelo agire per 20 minuti. Passate poi l’aspirapolvere e il risultato sarà stupefacente. Sarà anche ottimo per pulire le finestre, e come addensante in cucina.

E infine, potrete anche usarlo con l’acqua per lucidare l’argenteria. Insomma, un vero e proprio alleato nelle faccende domestiche!

Cura del corpo

L’amido di mais si rivela un grande amico anche nella cura del corpo. Invece di spendere centinaia di euro in creme, questo alimento potrebbe rappresentare una valida soluzione. Aggiungetene un po’ per esempio nella vasca da bagno. La vostra pelle sarà morbidissima! In più potete utilizzarlo come deodorante. Spargetene un po’ sotto le ascelle e i cattivi odori si dissolveranno come per magia.

Se poi, soprattutto d’estate, avete i capelli unti, evitate di lavarli tutti i giorni. Piuttosto mettete un po’ di amido di mais sulla cute e massaggiate. Pettinatevi e i vostri capelli saranno splendenti! Se invece avete avuto un incidente domestico, e vi siete scottati, applicate sulla zona un po’ di amido di mais. Il dolore passerà in un lampo!

Come l’amido di mais può stravolgere la nostra vita

L’amido di mais ha ancora tante altre proprietà. Se per esempio d’estate, sudando, le vostre scarpe non hanno un buon odore, versateci dentro dell’amido di mais. Lasciate agire per un giorno e sentirete come le vostre calzature profumeranno!

Se poi avete dei bambini piccoli in casa, vi sveliamo un altro trucco. Mischiate l’amido di mais con i coloranti per il cibo e l’acqua. Si avranno dei divertenti acquerelli per i più piccoli del tutto innocui!