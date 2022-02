Il nostro organismo ha necessità vitale di alcune sostanze spesso trascurate. Siamo molto attenti alle proteine, ai carboidrati, alle vitamine di ogni tipo. Quasi tutti siamo consci dell’importanza del livello del colesterolo nel sangue e del livello di glicemia. Invece molti di noi danno molta meno importanza ai sali minerali. I sali minerali sono sostanze normalmente assunte attraverso cibo e acqua e loro carenze ed eccessi nel corpo possono provocare guai seri alla salute.

Purtroppo, nessun cibo contiene tutti i sali minerali, quindi per assumerli tutti nella giusta proporzione occorre avere una dieta equilibrata e variata. Frutta e verdura sono ricchi di minerali. Per esempio, il pomodoro e soprattutto il succo di pomodoro, abbondano di vitamina C ma soprattutto di potassio.

Anche le erbe hanno delle qualità importanti per l’organismo e per fortuna si usano moltissimo in cucina. Alloro, basilico, salvia, prezzemolo hanno qualità nutrizionali che sono fondamentali per la salute del nostro corpo e a volte anche per il nostro cervello. Il cerfoglio è ricco di minerali come potassio, fosforo, magnesio e calcio, elementi importanti per la salute di denti e ossa.

Diarrea e perdita di capelli ma anche problemi alla pelle e infezione potrebbero suggerire la carenza di questo fondamentale minerale

Lo zinco è uno dei minerali fondamentali per il nostro organismo. Questa sostanza è necessaria per il funzionamento di diversi ormoni, compresi quelli della crescita, quelli sessuali e della tiroide. Lo zinco ha un ruolo primario per la crescita nella gravidanza, ma anche nell’infanzia e nell’adolescenza. Inoltre questo minerale è coinvolto anche nella risposta immunitaria e nella guarigione delle ferite. Le sue funzioni all’interno dell’organismo sono molteplici e delicate, ecco perché la carenza di zinco può portare a gravi problemi di salute.

Secondo i valori di riferimento europei un uomo dovrebbe assumere almeno 15 mg di zinco al giorno. Carne, pesce, cereali, uova, latte e suoi derivati contengono importanti quantità di zinco.

Questo minerale è molto diffuso negli alimenti quindi la carenza di zinco nell’organismo è un fenomeno raro. Ma la sua insufficienza potrebbe provocare diarrea e perdita di capelli, disturbi alla pelle e infezione e anche problemi psicologici.

Tuttavia è anche vero il contrario, ovvero anche l’eccesso di zinco nel corpo umano può provocare problemi di salute. Eccessi momentanei di zinco possono provocare sintomi come la nausea e il vomito e portare alla diarrea.

Altri sintomi dell’eccesso di zinco possono manifestarsi sotto forma di anemia, continua sonnolenza e il fenomeno delle vertigini. Ma la presenza eccessiva di zinco nell’organismo per un tempo prolungato può portare altri problemi. Troppa quantità di questo minerale per un lungo periodo di tempo provocherebbe la riduzione di alcuni globuli bianchi e del colesterolo HDL, quello buono.

Ma com’è possibile che si accumuli un eccesso di zinco nell’organismo? Per esempio può accadere ingerendo alimenti contaminati da contenitori usati per la conservazione del cibo, che potrebbero rilasciare zinco una volta aperti.

