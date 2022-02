San Valentino si sta avvicinando nei nostri calendari a una velocità vertiginosa. Per questo, è meglio non farsi cogliere impreparati e programmare qualcosa di veramente speciale per la persona che amiamo di più al Mondo. Oltre ai regali, si possono anche condividere delle esperienze insieme.

Per questo motivo, oggi ne consigliamo una che sicuramente stupirà il nostro partner. È possibile, infatti, fare un tuffo nel passato in questo romantico borgo medievale ben conservato a pochi chilometri da Bologna. Vediamo insieme come possiamo raggiungerlo.

Le mete più inflazionate

Quando si vuole organizzare qualcosa per San Valentino, il pensiero va automaticamente a una serie di località molto famosa. La prima in Italia è sicuramente Verona, resa famosa da un amore senza fine e una storia romantica cantata da William Shakespeare.

Sulla lista poi c’è sicuramente anche Venezia che con le sue calli e i suoi canali crea un’atmosfera difficile da dimenticare. Poi ad essere prese d’assalto in questo periodo ci sono le maggiori città d’arte, come ad esempio Firenze e Roma.

All’estero invece fra le scelte più ovvie c’è Parigi, considerata forse la capitale per gli innamorati per eccellenza. Seguono Bruges, cittadina di canali a poche ore da Bruxelles, e la magnifica Praga. Però se avessimo già visitato la maggior parte di queste località, o se semplicemente avessimo voglia di vedere qualcosa di nuovo, ecco un consiglio adatto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Un tuffo nel passato in questo romantico borgo medievale incastonato nei colli e perfetto per una fuga d’amore a San Valentino

Se invece si vuole scegliere una destinazione particolare, noi di ProiezionidiBorsa suggeriamo di recarsi nel minuscolo borgo medievale di “La Scola”. Il suo particolare nome deriva dal longobardo “sculca” che significa “vedetta” o “posto di guardia”.

Questo termine sicuramente si riferisce alla sua posizione arroccata che permetteva di effettuare delle operazioni di avvistamento. Si trova in provincia di Bologna e si può facilmente raggiungere dalla località di Vimignano semplicemente seguendo i cartelli stradali.

Una volta arrivati, si rimarrà stupiti dall’antica bellezza di questo paese, nato come cittadella fortificata. Al suo interno tutte le costruzioni risalgono a un periodo attestabile fra il 1400 e il 1500. Queste ci permetteranno di fare un vivere per qualche ora nel passato insieme al nostro partner.

Lettura consigliata

Il miglior giorno di San Valentino aspetterebbe i viaggiatori che decidono di attraversare in treno questi paesaggi colmi di neve bianca e soffice