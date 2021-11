I capelli sono la cornice del viso e un buon taglio può metterlo in risalto come non mai. Per ottenere un look di sicuro effetto che ci valorizzi al massimo, dovremmo conoscere le tendenze di questo momento.

Un esempio è questa acconciatura semplice ma elegante che sta bene a donne di qualunque età e impreziosisce i tratti del volto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Al pari di questa, però, possiamo svecchiare la nostra adorata chioma con altri tagli esclusivi, che ci renderanno davvero irresistibili in giro per le strade. Vediamoli qui sotto con i consigli per realizzarli.

Diamo volume ai capelli con 3 tagli chic e alla moda che stanno spopolando dal parrucchiere

Le mode possono essere imprevedibili e a volte si rifanno a modelli di epoche lontane ma sempre attuali. Quest’acconciatura intramontabile ritorna dagli anni ’80 ed era la preferita dalle star.

Gli stili che vogliamo presentare sono la soluzione per chi ha una folta chioma a cui vuole dare ancora più corpo e volume. Alcuni si ispirano al passato, altri hanno acquisito popolarità grazie ai social network.

Scegliendoli ci garantiremo un look da invidia che potremo sfoggiare in tutta sicurezza. Dunque, diamo volume ai capelli con 3 tagli chic e alla moda che stanno spopolando dal parrucchiere.

Hime cut

Dal lontano Giappone arriva l’esotico hime cut. Questo taglio di capelli si era già affermato da tempo in Italia, ma è una moda che sembra non passare mai.

Il taglio hime cut sta bene su capelli di tutte le misure, a patto che li si tenga lisci. In ogni caso, dà il meglio di sé sulle chiome medio-lunghe.

Si realizza tagliando le ciocche ai lati ad altezza mento, mentre i capelli dietro rimangono lunghi solitamente almeno fino alle spalle. Per adeguarci a una capigliatura più corta, dovremmo accorciare ulteriormente le ciocche laterali, magari aiutandoci con una macchinetta.

Ponytail shag

Direttamente da TikTok, ecco il taglio fai da te che ha conquistato il popolo del Web. Realizzare quest’acconciatura non è difficile, tanto che alcuni se la cavano addirittura da soli. Per un risultato sicuro ed eccellente, però, meglio sempre recarsi dal parrucchiere di fiducia.

Questo taglio prevede di lasciare più corti i capelli attorno al viso, mentre quelli esterni andranno via via sempre più allungandosi. È l’acconciatura ideale per dare movimento e corposità a tutta la chioma.

Wolf cut

Questo taglio è l’esempio più lampante di moda che ritorna dal passato. Tipico degli anni ’70 e ’80, il wolf cut ritorna alla grande ed è la perfetta via di mezzo tra il mullet e lo shag. Dall’effetto mosso e molto sbarazzino, lascerà liberi i nostri capelli di esprimersi al meglio, in ogni occasione.