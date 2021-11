Tra tutti i trend della stagione autunno/inverno uno, in particolare, ha colto tutti di sorpresa. Le acconciature e i capelli sono spesso oggetto di discussione da parte degli appassionati al tema. Sui Social Network, infatti, è possibile vedere e intuire in anteprima quali saranno le richieste e le pettinature più diffuse.

Come si scriveva, però una delle mode che più stanno spopolando è quella della coda bassa. In molte, infatti, hanno cominciato a legare i capelli in una comoda coda bassa che, in alcuni casi, riesce a sostituire la coda di cavallo. Infatti per capelli perfetti in inverno sta spopolando questa acconciatura semplice ma elegante adatta a qualsiasi età.

Sicuramente è una acconciatura semplice da realizzare che si adatta bene a qualsiasi occasione, dalla mattina alla sera.

In inverno, poi, è molto più pratica di una coda alta dal momento che permette di infilarsi cuffie, cappelli e berretti senza problemi.

Purtroppo è un modo di legare i capelli che dona di più a chi ha capelli sottili e molto lisci. Infatti il rischio di ritrovarsi una coda molto gonfia è dietro l’angolo, le ricce sono maggiormente valorizzate con altri tipi di pettinatura.

La coda bassa si adatta bene a qualsiasi tipologia di viso, anche chi ha un viso molto squadrato non potrà più farne e meno.

Si tratta sicuramente di una acconciatura molto più semplice da riprodurre rispetto ad altre che necessitano della partecipazione di esperti.

I capelli dovranno risultare tirati nella parte superiore, sia nella versione classica che in quella più vaporosa.

Nella versione classica sarà sufficiente chiudere i capelli con un elastico alla base della nuca dopo essersi assicurati di non aver lasciato ciuffi ribelli liberi. Si potrà optare per una riga in mezzo ma la coda sarà perfetta anche se si ha la frangia o senza riga.

Nel caso di coda più voluminosa bisognerà cotonare leggermente la radice dei capelli con un pettine utilizzando anche della lacca.

Spazzolare la nuca senza appiattire eccessivamente prima di procedere con l’elastico. Si potrà utilizzare un classico elastico da capelli oppure optare per un fermaglio o un nastro di velluto per chi ama fiocchi e fiocchetti.

In alternativa, ancora, si potranno lasciare due ciuffi liberi ai lati che serviranno per coprire l’elastico a fine operazione.

A questo punto dopo aver pettinato le due ciocche incrociarle sull’elastico, prima una e poi l’altra fermandole con delle forcine.

Per nascondere l’elastico, poi, si potrà anche utilizzare una ciocca racchiusa all’interno della coda, sempre da fermare con una forcina.