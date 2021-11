Le donne lo sanno bene: la scelta dell’abbigliamento è di fondamentale importanza per sentirsi a proprio agio. Ogni occasione richiede, infatti, alcune regole e alcuni accorgimenti per essere sempre adeguate. Un tempo, il bon ton dettava regole assai più rigide rispetto ad ora. Sono cambiati i tempi e con essi anche la percezione delle “etichette”. Molte di queste sono state sdoganate e la formalità è un po’ sbiadita. Forse, per questo motivo, non potrebbe più parlarsi di regole, semmai di buon senso e buon gusto da adottare in ogni circostanza.

Se la moda si è evoluta e si rinnova sempre per libertà di forme e colori, una cosa non è cambiata: l’indecisione delle donne dinnanzi al proprio armadio. La fatidica domanda giornaliera è per tutte sempre la stessa e cioè “cosa metto oggi?”.

Ecco 5 idee che le donne dovrebbero copiare assolutamente per l’outfit autunnale perfetto per l’ufficio

Il primo che proponiamo prevede l’immancabile abbinamento pantalone e giacca. Non necessariamente deve trattarsi di tailleur, ma anche di uno spezzato o con jeans. Sempre perfetta e versatile, con la camicia bianca o color crema, si va sul sicuro. Il look può essere completato con scarpe da passeggio, se ci si vuole sentire “casual chic”, oppure con un classico décolleté, per un risultato più raffinato.

Il secondo outfit prevede leggings e cardigan. In questo precedente articolo abbiamo parlato della tendenza più apprezzata per il cardigan che sta davvero spopolando. Con il colore nero, i leggings sono veramente un passepartout su cui poter abbinare moltissimi colori. Quest’anno sono molto di moda i colori albicocca e caramello che, per esempio, si sposano bene con accessori di cuoio. La comodità del look per l’ufficio può essere mantenuta indossando un tronchetto basso o delle scarpe da passeggio.

Un’altra idea da copiare è quella che imperversa da alcuni anni ormai e, cioè, gonna lunga e sneakers. Garantisce un aspetto raffinato e sbarazzino allo stesso tempo. Infatti, se si abbina ad una maglietta basic o ad una camicia, con la giacca del tailleur e una borsa da lavoro, si è perfette dall’ufficio all’aperitivo.

Ed ecco le altre due idee di tendenza per sentirsi davvero sicura di sé

La quarta proposta riguarda i pantaloni a zampa, soprattutto quelli di velluto, che allungano la figura e donano un aspetto subito chic. Si può completare l’outfit autunnale con un tronchetto e con un giubbotto di pelle e un foulard colorato. Infine, occhiali da sole e maxi bag saranno gli accessori indispensabili per sentirsi davvero sicura di sé.

L’ultima idea è indossare la tuta di lana o cotone. Si tratta di pantalone morbido a zampa larga e una maglia a girocollo. Quelle più apprezzate sono di caldo cotone, a costine, velluto o cashmere. I colori più venduti sono beige, grigio e nero.

Queste sono le nostre 5 idee che le donne dovrebbero copiare assolutamente per l’outfit autunnale perfetto per l’ufficio.