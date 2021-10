La bellezza di una donna passa anche dai capelli e il modo in cui li teniamo influisce sul nostro aspetto come non mai. Se desideriamo restare alla moda con il colore del momento consigliamo 3 tinte perfette per donne di ogni età.

Ma ciò che fa davvero la differenza ed è in grado di rivoluzionare in meglio il nostro aspetto è l’acconciatura. I capelli a caschetto sono tra le mode dell’autunno 2021, ma non sono certamente gli unici.

C’è chi li desidera un po’ più lunghi per sfoggiare al meglio la propria femminilità. Se così fosse, il taglio in voga adesso e che durerà per tutto l’inverno fa proprio al caso nostro.

È un classico del passato che ha donato fama e celebrità alle attrici più belle e si ripropone proprio in questo momento. Sarà impossibile farne a meno e ce ne innamoreremo letteralmente.

Ecco di quale stiamo parlando e come mantenerlo nel migliore dei modi.

A volte ritornano

Anche se la maggior parte delle mode sono passeggere, alcune si ripresentano o non se ne vanno mai. Lo stesso discorso vale per i capelli.

Da questo autunno potremo dare una rinfrescata al nostro stile, scegliendo quelle acconciature che spopolavano dagli anni addietro.

In questi mesi si ripropone la frangia che tanto andava di moda negli anni ’70. L’importante è che sia ben visibile e la si abbini a un taglio lungo di capelli. Il modello “a tendina” è la scelta migliore per un viso grazioso e vivace.

Se vogliamo prendere spunto dai più recenti anni 2000, possiamo tenere i nostri capelli lunghi e scalati a punta. Esaltiamoli con una tinta di un nero intenso e ne beneficerà anche la nostra silhouette.

Ritorna dagli anni ’80 quest’acconciatura intramontabile per sembrare bellissime e alla moda

Gli indimenticabili anni ’80 non si ricordano solo per i tanti fatti politici e culturali. Questo decennio si porta dietro anche tante idee strepitose in fatto di moda.

Guardando le foto delle star più acclamate di quel periodo, si può notare come la loro magnifica chioma seguisse una tendenza ben precisa.

Da Fanny Ardant a Stefania Sandrelli, tutte portavano rigorosamente una folta acconciatura leonina. E sono proprio i capelli ricci e cotonati ad affermarsi nella stagione corrente.

Solo se li tratteremo nel modo giusto, però, appariremo davvero al top. Per questo dovremmo optare per un taglio che vira sul medio-lungo, non di più.

Cerchiamo poi di risaltarli al massimo, dandogli quanto più volume possibile cominciando dalla radice. Giochiamo con la permanente e rinunciamo a tutti i costi alla riga nel mezzo.

Ecco che ritorna dagli anni 80 quest’acconciatura intramontabile per sembrare bellissime e alla moda. Un classico indimenticabile che potrebbe accompagnarci ancora per molto tempo.