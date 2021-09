Il giorno del matrimonio è quello più atteso e più bello di ogni sposa. Si aspetta questo momento da sempre e si contano i giorni per il suo arrivo. In questo giorno speciale si prova un mix di emozioni e non c’è matrimonio in cui qualcuno non versi qualche lacrima.

Nel giorno del matrimonio tutto deve essere perfetto: dalla location al bouquet. E a proposito di quest’ultimo non possiamo non rivelare quali fiori saranno di tendenza quest’autunno. In generale, si sa, tutto deve essere a regola d’arte. Si sceglie un tema o un colore che fa da cornice a tutta l’organizzazione e all’allestimento. E, ovviamente, anche il bouquet deve essere in linea con il colore o con il tema.

Per esempio, recentemente molte spose stanno scegliendo come tema lo stile country chic. Ciò significa che l’allestimento della location per la cerimonia e quello del ricevimento si baserà su questo stile. Per quanto riguarda il bouquet, assisteremo alla presenza di fiori da campo e spighe.

Certamente questo stile è prettamente autunnale, per questo molte spose lo stanno scegliendo nel giorno più importante della loro vita. Ma il bouquet veramente perfetto che starà benissimo con qualsiasi stile è quello del prossimo paragrafo.

Un bouquet “caldo”

Ebbene, di tendenza e alla moda questo bellissimo bouquet perfetto per chi si sposa in autunno. Il bouquet dai colori caldi sarà il protagonista (insieme alla sposa e allo sposo) di questo giorno indimenticabile. Fiori gialli, arancioni, rosa antico, rossi, bianchi e marroni rappresenteranno l’abbinamento perfetto con tutto.

Supponiamo di scegliere lo stile siciliano, molto di moda. I colori che spiccano in questo stile sono sicuramente il giallo e il rosso. Nello stile country chic il colore per antonomasia è il marrone, nonché nello stile rustico. Ma se non avessimo scelto il tema principale, sicuramente sceglieremo un colore che farà da cornice e da sfondo. Solitamente in autunno si opta per colori caldi per ravvivare e dare un tocco di solarità ma al contempo per dare un senso di inclusione.

Quindi optiamo per questi colori che, inoltre, sono proprio di tendenza per l’autunno 2021. Oltre ai colori, simbolo dell’autunno è la pigna. Quest’ultima si può includere sia nel bouquet che nel centro tavola della location del ricevimento. Così come delle belle candele dal diametro notevole da posizionare al centro di ogni tavolo.

Ecco quale sarà il bouquet da favola per un giorno da favola. Il team di ProiezionidiBorsa augura felicitazioni a tutti gli sposi che convoleranno a nozze nel 2021.