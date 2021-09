Dopo aver dato il benvenuto al bellissimo mese di settembre, scopriamo quali sono gli ortaggi di stagione per creare delle pietanze squisite da leccarsi i baffi.

Questo periodo, infatti, è perfetto per invitare a cena i nostri amici e familiari e con queste idee rimarranno a bocca aperta. Vediamo allora quali sono gli ortaggi di stagione sui quali ruoterà il menù che proporremo.

Gli ortaggi di stagione

Ogni stagione ha la propria verdura. A tal proposito, abbiamo pubblicato di recente un articolo circa il periodo ideale per coltivare gli ortaggi per godere maggiormente delle loro proprietà.

A settembre e in particolare nel periodo autunnale troviamo il fungo, la carota, la zucca, la zucchina, la fava, la lattuga, la melanzana, la carota, il broccolo, il cetriolo e tanti altri. Settembre, infatti, rappresenta un mix tra l’estate e l’autunno. Troviamo quindi ingredienti con gusto fresco e leggero che si sposano bene con altri ingredienti dal sapore più deciso.

Ecco il menù ideale per fare bella figura con gli ospiti con ingredienti settembrini

Come primo consigliamo un bel risotto alla zucca e salsiccia.

Oltre ai 3 ingredienti principali, ci serviranno vino bianco, scalogno, burro, parmigiano reggiano, brodo vegetale, olio EVO, cipolla, sale e pepe.

Per preparare questo delizioso risotto tagliamo la zucca a metà e mettiamo in forno. Nel frattempo prepariamo il brodo vegetale, anche se quello già pronto andrà pure bene. Non appena sarà morbida, scaviamo la polpa della zucca e scartiamo i semi. In una padella versiamo l’olio extra-vergine d’oliva e la cipolla. Non appena sarà dorata aggiungiamo la salsiccia tagliata a pezzi lasciando cuocere un po’. Aggiungiamo il riso, mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare e infine la polpa di zucca. Mescoliamo per bene aggiungendo poco a poco il brodo vegetale. Non appena il riso sarà cotto, mantechiamo con il formaggio e una noce di burro.

Come secondo consigliamo le scaloppine ai funghi

Oltre alla noce di vitello e ai funghi, ci serviranno la farina, il burro, l’olio EVO, l’aglio, il rosmarino, il sale e il pepe.

Tagliamo a fettine la carne di vitello, infariniamo da entrambi i lati e puliamo i funghi. In una padella versiamo l’olio e il burro da sciogliere e mettiamo le fette di carne aggiungendo sale e pepe. Mettiamo da parte le fettine e nella stessa padella aggiungiamo l’aglio, un altro po’ di burro e il rosmarino. Dopo di che aggiungiamo i funghi e lasciamo cuocere per qualche minuto. Mettiamo di nuovo nella medesima padella le fettine di carne e lasciamo amalgamare il tutto.

Come dessert consigliamo la crema al caffè

Ci serviranno il caffè della moka o della macchinetta, la panna liquida, lo zucchero e il cacao in polvere.

Montiamo la panna e lo zucchero fino a quando non si saranno amalgamati e aggiungiamo il caffè continuando a montare affinché si raggiunga una consistenza cremosa e omogenea. Versiamo il composto all’interno dei bicchierini e ultimiamo con una spolverata di cacao. Ecco il menù ideale per fare bella figura con gli ospiti con ingredienti settembrini, non ci resta che provarlo.