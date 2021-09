Le sneakers sono quel tipo di scarpe che ci accompagnano in qualsiasi occasione perché sono comode e alla moda. Le utilizziamo per andare a scuola, al lavoro, ad una serata, in casa con gli amici. Tendenzialmente sono le scarpe che usiamo maggiormente e proprio per questo si rovinano con più facilità. In estate, oltre ai sandali, utilizziamo le sneakers in tela o in stoffa e le abbiamo di tutti i colori per abbinarli proprio a tutto. L’unica pecca di queste scarpe è la loro tendenza a scolorirsi, specialmente quelle colorate. Appaiono delle macchie gialle, in particolare, sulla punta e in prossimità dei lacci.

Perché questo accade? Fondamentalmente per due motivi. Il primo consiste nel lasciare le scarpe dentro la scarpiera. Infatti le sneakers necessitano di aria, per cui bisogna metterle fuori. Il secondo consiste nell’esposizione agli agenti atmosferici.

Se notiamo, dunque, delle macchie gialle che rappresentano un notevole e visibile scolorimento delle scarpe in tela, come possiamo recuperarle?

Lavaggio in lavatrice e lavaggio a mano

È possibile lavare le sneakers in tela o in stoffa sia in lavatrice che a mano. Per quanto riguarda il lavaggio in lavatrice, per prima cosa dobbiamo togliere i lacci che andranno trattati a parte e in un momento successivo. Essendo un accessorio delicato, il detersivo che dobbiamo utilizzare è quello per capi delicati, anche se quello specifico per capi colorati sia migliore. Trattandosi di stoffa, l’impostazione della lavatrice da 30° a 40° gradi andrà bene.

Per quanto riguarda il lavaggio a mano, dobbiamo prima togliere i lacci e poi immergere le scarpe in acqua calda e sapone di Marsiglia. Lasciamo agire per minimo mezz’ora per poi risciacquare.

Mai più scarpe scolorite e macchiate grazie a questi trucchetti che le renderanno come nuove

Attraverso il lavaggio in lavatrice o il lavaggio a mano, le scarpe dovrebbero risultare senza macchie. Ma se queste dovessero persistere e se il colore dovesse essere spento, non molliamo. Infatti non ci saranno mai più scarpe scolorite e macchiate grazie a questi trucchetti che le renderanno come nuove.

Nel lavaggio in lavatrice, prima del risciacquo aggiungiamo un po’ di bicarbonato per igienizzare e smacchiare. Nel lavaggio a mano, prima di immergere le scarpe in acqua, pretrattiamo con lo sgrassatore e strofiniamo per bene, usando anche un vecchio spazzolino.

Ma la fase dell’asciugatura è pure importante. Le scarpe devono essere posizionate all’esterno sì, ma in una zona ombrata. L’esposizione ai raggi solari diretti è assolutamente sconsigliata così come l’esposizione alla pioggia se dovesse arrivare da un momento all’altro. Optiamo, dunque, per una zona esterna all’aria aperta ma riparata abbastanza, non solo dal sole ma anche dalla pioggia.

In ogni caso, consigliamo sempre di leggere le istruzioni di lavaggio di ogni scarpa per evitare spiacevoli sorprese.