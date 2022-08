In estate fa molto caldo. Uno dei grossi inconvenienti di questa stagione è l’eccessiva sudorazione. Si tratta di un normale processo fisiologico molto utile e importante. Ci permette infatti di eliminare scorie e tossine. Di per sé, il liquido secreto dalle ghiandole sudoripare è inodore. A conferire quell’olezzo sgradevole, però, sono i batteri. La puzza di sudore è molto fastidiosa. In alcuni soggetti, poi, è davvero insopportabile. È un gran bel disagio anche per i soggetti stessi, soprattutto se si hanno appuntamenti importanti e si incontrano persone nuove. La zona del corpo che maggiormente suda sono le ascelle. Per non parlare poi della sgradevolissima puzza di piedi!

Oltre all’odore fastidioso, il sudore delle ascelle dà origine anche ad antiestetici aloni su magliette e camicie. La costante cura del corpo e l’igiene quotidiana sono fondamentali, specie in questo periodo dell’anno. Dopo la detersione, è bene usare un deodorante, che ci fa subito sentire più freschi e profumati. In commercio se ne trovano di svariati tipi. Di varia consistenza e profumazione. In genere, però, questi deodoranti potrebbero contenere siliconi, che andrebbero a bloccare il normale processo di traspirazione. Alcuni prodotti, poi, contengono anche sostanze aggressive che potrebbero irritare la cute. L’ideale sarebbe usare anche un deodorante 100% naturale, magari realizzato a casa.

Deodorante naturale fai da te e 5 consigli per puzza di sudore nelle ascelle

Realizzare un deodorante naturale è davvero molto semplice. Basta prendere un bicchiere di acqua e aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato. Far riposare per 24 ore e poi filtrare. Quindi, unire un paio di gocce di succo di limone. Travasare in uno spruzzino ed ecco il nostro deodorante pronto all’uso. In alternativa, possiamo mettere il bicarbonato in un barattolo con chiusura ermetica insieme a dei chiodi di garofano. Dopo 3 giorni, versare in un bicchiere di acqua e mescolare. Far riposare 3 o 4 ore e poi filtrare. Aggiungere infine 5 gocce di olio di jojoba perché svolgerebbe un’azione idratante e al tempo stesso antimicotica. Per quanto riguarda le spezie, possiamo sostituire i chiodi di garofano con altre più gradite. Alcuni esempi? Fiori di lavanda essiccati, rosmarino, anice, mentolo ed eucalipto.

Ulteriori consigli

Dopo aver visto come realizzare un deodorante naturale fai da te, vediamo ora alcuni consigli generici per cercare di attenuare il problema della puzza di sudore. Ecco delle buone pratiche da mettere in atto, soprattutto in questo periodo.

Lavarsi spesso, anche più volte al giorno, utilizzando un sapone neutro;

sciacquarsi molto bene per evitare di avere residui di sapone e/o deodorante che possono provocare la formazione di funghi e batteri;

depilarsi le ascelle;

dopo la doccia, strofinare nella zona ascellare delle foglie di timo o del rosmarino, che riescono ad attenuare l’eccessiva sudorazione;

preferire indumenti in tessuti naturali e traspiranti, meglio se in tinte chiare e neutre.

