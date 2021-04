L’igiene intima è molto importante per la cura e la salute della nostra persona. Non si deve utilizzare il comune sapone che usiamo normalmente per mani e viso. La scelta del detergente intimo è fondamentale, soprattutto per le donne, poiché contrasta la formazione di cattivi odori e la proliferazione di batteri che possono portare a infezioni e fastidi di vario genere.

In commercio troviamo tantissimi tipi di detergente intimo, di varie marche, svariate profumazioni e tutti, in genere, sempre molto costosi.

Per risparmiare denaro e soprattutto per utilizzare un prodotto non chimico, in questa guida andremo a svelare come realizzare in casa un efficace detergente intimo 100% naturale, molto delicato e a zero spese.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata è un prodotto che più o meno tutti abbiamo in casa. Preparare un sapone per l’igiene intima con l’acqua ossigenata è davvero semplice. Basta semplicemente mescolare 1 tazza di acqua ossigenata a 3 tazze di acqua.

In questo modo potremo ottenere un prodotto non tossico e dal potere deodorante, ideale per il risciacquo delle parti intime.

Bicarbonato di sodio

Le donne che sono soggette alla fastidiosissima Candida, possono trarre beneficio aggiungendo all’acqua del bidet un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Questo prodotto, infatti dona un immediato sollievo al prurito. Ovviamente, questa soluzione non risolverà il problema alla base per il quale è invece consigliato il consulto del proprio medico o del ginecologo.

Aloe vera

L’aloe vera è ben nota per le sue proprietà curative e medicamentose. Chi ne ha una piantina in casa, può sfruttare i suoi benefici per realizzare un detergente intimo totalmente ecologico e a zero spese. Basta spezzare una foglia della pianta e prelevare il gel d’aloe vera che fuoriesce in maniera naturale. Diluire una piccola quantità di questo gel in acqua tiepida e procedere alle normali operazioni di detersione quotidiana. Risciacquare molto bene con acqua corrente.

Tutti i consigli su come realizzare in casa un efficace detergente intimo 100% naturale, molto delicato e a zero spese vanno bene sia per le donne che per gli uomini.

Ricordiamo infine di indossare sempre biancheria intima in cotone, e solo in rare occasioni quella in tessuti sintetici.

La Redazione di ProiezionidiBorsa inoltre raccomanda di leggere questo articolo sull’acqua ossigenata per poterla utilizzare in totale sicurezza.