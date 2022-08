In Italia gli stipendi spesso non bastano per arrivare a fine mese in tutta serenità. In quanto altrettanto spesso basta giusto una spesa imprevista per far saltare la pianificazione per quel che riguarda la gestione del budget familiare.

Inoltre, al pari delle pensioni, negli ultimi anni l’aumento degli stipendi in Italia non è stato perfettamente in linea con l’aumento del costo della vita. Il che ha portato ad una palese perdita di potere d’acquisto. Dato che l’inflazione non è stata del tutto recuperata.

Vediamo allora, parlando con il proprio capo, quando si può provare a chiedere per il proprio stipendio un aumento senza cambiare lavoro. E quindi, senza che sia necessario trovare un’altra occupazione con una maggiore retribuzione.

Quanto chiedere di aumento di stipendio senza cambiare lavoro

Nel dettaglio, è chiaro che il momento della richiesta di un aumento, per il proprio stipendio, è sempre molto delicato. Anche perché al momento in Italia molte imprese non se la passano bene. Non a caso, prima di chiedere un aumento in busta paga, il lavoratore dovrebbe sempre valutare con attenzione quelle che sono per l’azienda le correnti condizioni economiche.

In più, su quanto chiedere di aumento di stipendio, in genere non bisognerebbe mai esagerare. In linea di massima, chiedere il 10% in più in busta paga potrebbe rappresentare una buona scelta. Nonché un buon compromesso per evitare che il datore di lavoro non prenda nemmeno in considerazione la richiesta del lavoratore.

Ed in ogni caso, la richiesta di aumento deve essere sempre motivata. In altre parole, non si possono chiedere semplicemente più soldi al proprio capo senza fornire una qualche giustificazione. Così come la richiesta di un aumento va fatta sempre nel momento giusto. E nella maggioranza dei casi non si ottengono mai più soldi in busta paga al primo colpo.

Richiesta di aumento in busta paga, ecco cosa non fare

Al datore di lavoro, infatti, quasi sempre servirà un po’ di tempo per pensarci. Così come potrebbe essere rischiosa la richiesta di aumento spiegando che si è pronti a lasciare l’azienda per andare a lavorare dove per le stesse mansioni pagano di più.

Inoltre, sulla richiesta di aumento in busta paga, tra le cose da non fare c’è pure la mancata conoscenza del mercato del lavoro. Se per le mansioni svolte, infatti, si prende già uno stipendio che è mediamente superiore a quello pagato dalle altre aziende, allora è chiaro che in questo caso chiedere un aumento potrebbe davvero essere una scelta avventata.

