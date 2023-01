Delizioso e con le banane questo semifreddo preparato con pochi ingredienti saprà stupirti

Per un fine pasto pieno di gusto si potrà provare a realizzare un semifreddo con soli cinque ingredienti. Facile da preparare ma davvero buono riuscirà a conquistare tutti quanti.

I dolci sono tra i cibi più diffusi e apprezzati sulle tavole italiane. Che sia per terminare un pasto in compagnia o per togliersi uno sfizio a metà pomeriggio la cucina italiana sa proporne davvero molti. Una vera delizia per il palato tra torte senza burro e dolci della tradizione. Tra i più apprezzati troviamo sicuramente i semifreddi, dolci semplicissimi da preparare sia in inverno che in estate per fare il pieno di gusto. Per preparare un perfetto semifreddo possiamo sbizzarrirci utilizzando gli ingredienti e i frutti più disparati. Oggi si andrà a vedere un semifreddo alla banana oltre a due alternative estive. Come si scriveva, preparare questo dolce sarà davvero semplice e intuitivo, non sarà neppure necessario acquistare tantissimi ingredienti.

Delizioso e con le banane questo semifreddo è davvero una favola

Per il primo semifreddo, quello alla banana, sarà necessario procurarsi dei frutti da sbucciare e dividere in diversi pezzi. Prendere gli stampini e metterli nel congelatore a raffreddare. Fare scaldare le banane in un tegame per qualche minuto e, in seguito, frullare il tutto una volta raffreddato. Nella medesima casseruola mettere a scaldare 1 dl di acqua insieme a 150 g di zucchero. Portando ad ebollizione si andrà a creare uno sciroppo denso fondamentale per la preparazione.

A questo punto prendere 6 tuorli d’uovo e lavorarli con la frusta elettrica fino ad ottenere un composto denso e spumoso. Aggiungere lentamente lo sciroppo e continuare a mescolare fino a quando lo sciroppo non sarà freddo. Poi suddividere il tutto in due ciotole, in una aggiungere 150 g di yogurt e nell’altro le banane frullate. In seguito montare mezzo litro di panna e aggiungerlo, diviso a metà, nelle due ciotole. A questo punto creare il fondo con lo yogurt e la parte superiore con lo sciroppo e le banane. Lasciare raffreddare per circa tre ore nel congelatore prima di portarlo in tavola. Si potrà anche decorare con alcune banane.

Alternativa

Durante il periodo estivo al posto delle banane potranno essere utilizzate le fragole o il melone sfruttando il medesimo procedimento. Bisognerà sempre preparare lo sciroppo che, pio andrà incorporato al melone o alle fragole frullate e alla panna montata. Una volta trascorse le due ore nel congelatore si potrà utilizzare un trucco molto interessante per staccare con più facilità lo stampo.

Sarà sufficiente immergerlo per qualche minuto in acqua calda o tiepida. In questo modo tenderà a venire via molto più facilmente. Tuttavia delizioso e con le banane questo semifreddo si potrà realizzare anche con fragole e melone.