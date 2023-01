Volare verso l’Europa con meno di 10 €? Può sembrare impossibile ma è così ed ecco come fare

Volare in Europa non è mai stato così facile e conveniente. Le tariffe a volte stracciate, permettono di volare anche con meno di 10 € a tratta. Fare un fine settimana in una bella città europea adesso è facile e costa pochissimo. Scopriamo dove possiamo andare nel prossimo fine settimana e quanto si potrebbe spendere.

La stagione tra l’Epifania e Pasqua in Europa è considerata turisticamente di bassa stagione. In questi mesi pochi viaggiano, complice le festività invernali già trascorse e le ferie estive lontane. Anche il clima non favorisce gli spostamenti. Così i prezzi dei voli e delle strutture turistiche calano drasticamente per mancanza della domanda.

Volare verso l’Europa con meno di 10 € a biglietto, ecco alcune offerte

Proprio per questi motivi, questo periodo dell’anno è perfetto per visitare le città europee magari nel fine settimana. I turisti sono pochi, i costi per una notte in albergo sono ai minimi e i biglietti dei voli costano anche meno di 10 € a tratta. Difficile da crederlo, eppure è così. Per esempio viaggiare da Milano a Londra, Copenaghen, Porto oppure Malaga, costa 8 €. Lo stesso vale per Lisbona, mentre se si desidera andare a Barcellona il prezzo lievita a 13 €!

Prezzi simili per chi vola da Roma, anche se leggermente superiori. Per volare a Londra occorrono 11 €, per visitare Porto e Vienna occorrono 15 €. Per volare a Parigi servono 20 €. Ma i più fortunati sono coloro che volano da Torino, perché le tariffe sono ancora più basse. Da Torino a Londra è possibile volare con 8 €, ma per vedere la città di Breslavia bastano appena 6 €. I biglietti per Stoccolma si trovano a anche a 10 € e quelli per Parigi anche a 16 €.

Come trovare dei biglietti a prezzi stracciati

Questi sono solo alcuni degli esempi di voli da alcune principali città europee, ma le offerte ci sono per tutti gli scali italiani. Gennaio e febbraio sono mesi “morti” per il turismo, quindi gli aerei volano mezzi vuoti. Per incentivare i viaggiatori ecco che le compagnie propongono tariffe eccezionali.

Da sottolineare anche che questi prezzi non sono per tutti i voli, ma per viaggi in particolari orari e in particolari giorni. Per esempio il volo a 16 € da Torino per Parigi è valido per una precisa data e per un preciso orario. Cambiando orario e data anche i prezzi cambiano. Ovviamente questo ragionamento va applicato anche al volo di ritorno. Se si va a Parigi con 16 € non è automatico che si possa tornare pagando la stessa cifra.

Come ottenere sconti pazzeschi per un fine settimana

Ma come trovare i biglietti a prezzi stracciati per la destinazione scelta? Basta servirsi di una delle numerose piattaforme web di viaggi che aggregano le varie offerte. Si può scegliere la data e puntare sul volo più low cost. In alternativa si può scegliere per prezzo e adeguare il nostro viaggio al giorno e all’ora che offrono il costo più conveniente. In questo modo non sarà difficile volare verso l’Europa con meno di 10 €.

Inoltre sfruttando il web si possono ottenere sconti pazzeschi per una vacanza o un fine settimana in splendide località in Europa. Possiamo visitare anche le nostre città d’arte che spesso contengono tesori conosciuti da pochi.