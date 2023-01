Indecisi a colazione? Proviamo questa torta alle mele senza burro da preparare con pochi ingredienti

Preparare una torta può essere più semplice di quanto si potrebbe immaginare. Per questo non bisognerebbe precludersi la possibilità di preparare un delizioso dolce per la colazione o per un fine pasto alternativo.

Preparare una torta per molti è un segno di amore nei confronti dei propri cari. Che sia per colazione o per dessert, infatti, una fetta di torta farà sempre piacere. Chi ama sbizzarrirsi in cucina, poi, potrà farlo con antipasti o con bevande deliziose. Oggi, però, si lascerà da parte il salato per concentrarsi sulla preparazione di una torta deliziosa con le mele. Le torte, infatti, sono tra i piatti più apprezzati della cucina italiana.

Torte preparate con frutta di stagione o con prodotti particolari. Con o senza burro, con o senza uova. Semplice da preparare sarà necessario procurarsi qualche ingrediente per riuscire a procedere al meglio. Una torta ottima per essere consumata alla fine del pasto ma anche durante la colazione o la merenda. Senza uova e burro né latte sarà davvero facile portarla in tavola per stupire amici e parenti. Indecisi a colazione? Proviamo questa torta alle mele davvero deliziosa.

Ingredienti per 6 persone

200 g di pasta sfoglia;

700 g di mele;

80 g di zucchero;

60 g di biscotti.

Prima di iniziare la preparazione si consiglia di lavare accuratamente le mele e poi sbucciarle. In seguito prendere la pasta sfoglia e lavorarla con un matterello fino ad ottenere uno spessore di circa 5 mm. Poi prendere la pasta sfoglia e sistemarla in una tortiera rettangolare o circolare. Aiutandosi con un po’ di acqua foderare i bordi della tortiera. Le mele andranno poi tagliate in fette di medio spessore. Per evitarne l’annerimento utilizzare del limone.

Le mele, poi, andranno cotte in un tegame con lo zucchero per qualche minuto. Infine, andranno sistemate sulla pasta sfoglia in modo da ricoprirla tutta. Sempre sulla pasta sfoglia sbriciolare i biscotti presi nella dispensa. Procedere aggiungendo mele fino a quando non si sarà concluso. Da ultimo mettere la torta in forno a 160 gradi per circa mezz’ora. Togliere la torta dal forno solamente quando sarà dorata. A questo punto si sarà pronti a servire la torta in tavola e suddividerla in fette. La torta alle mele così preparata si potrà, poi, conservare in frigorifero per alcuni giorni. Si manterrà morbida e perfetta per essere consumata insieme al latte e o ad una tazza di caffè o tè.