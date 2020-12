Il Team di ProiezionidiBorsa ritorna sull’accostamento tra formaggio, frutta secca e fresca, dopo aver realizzato già un primo piatto gustoso con questi ingredienti. Questa volta, invece, intende consigliare questa ricetta di una deliziosa torta salata da gustare ancora calda e filante.

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia rotondo;

200 grammi di gorgonzola circa;

qualche pera;

una manciata di noci;

latte;

burro;

formaggio grattugiato;

speck;

pepe nero.

Procedimento

Per realizzare questa deliziosa torta salata da gustare ancora calda e filante, iniziare foderando una teglia con carta forno. Stendere la sfoglia e disporla sulla teglia, avendo cura di lasciare la circonferenza esterna ben rialzata, per creare un magnifico bordo. È una buona idea decorare il bordo con una forchetta o con qualsiasi utensile da cucina. Un buon trucco? Quello di usare il cavatappi per il vino o una pinza da cucina e pizzicare il bordo per creare una decorazione.

Bucare la sfoglia con la forchetta per evitare che si alzi troppo durante la cottura. Scaldare sul fuoco il burro, fino a farlo fondere e aggiungere il gorgonzola. Le pere, tagliate a piccolissimi cubetti, andranno fatte cuocere per una cinquina di minuti nella crema di gorgonzola. Salare e pepare a piacere e poi fare raffreddare. Tritare quindi le noci finemente, e lo speck a julienne.

Cottura della torta

A questo punto, versare la crema di formaggio sulla pasta sfoglia, avendo cura di distribuire bene il condimento su ogni futura fetta. Spolverare la manciata di noci tritate in maniera uniforme e poi lo speck. Spennellare il bordo con un tuorlo e fare dorare il tutto a 180 gradi per circa un quarto d’ora. Poiché gli ingredienti sono tutti precotti, basterà attendere la completa cottura della sola pasta sfoglia.

Non resta che tagliare a fette e gustare questa squisita torta, ancora filante, accompagnata da un buon calice di vino rosso.