È arrivata la fine dell’anno e con essa tutte le tradizioni per salutare l’anno vecchio ed accogliere quello nuovo. In Italia molte persone amano salutare il nuovo anno esplodendo botti o con spettacoli pirotecnici domestici. Come sempre la sicurezza e la legalità devono essere la parola d’ordine, pertanto noi di ProiezionidiBorsa proponiamo una breve guida per usare alcuni prodotti pirotecnici in modo sicuro.

È vietato usare i botti e petardi?

Al coprifuoco stabilito dal DPCM che ci impedisce spostamenti il giorno di Capodanno, si aggiungono sanzioni previste in alcuni Comuni. Ne abbiamo parlato qui.

Rispettando i divieti e le regole potremo comunque deliziarci con spettacoli pirotecnici. Se abbiamo un giardino o un cortile ad uso privato e siamo in un Comune in cui non ci siano divieti estesi, potremo deliziare la nostra famiglia con fontane luminose. Occorre sempre accertarsi se il proprio Comune abbia disposto un’ordinanza specifica che ne vieta l’uso. Se ci siamo accertati che non esistano particolari limitazioni dobbiamo assolutamente acquistare prodotti di qualità e sicuri che rispettino la normativa. Ricordiamo che botti e petardi non sono un prodotto di libera vendita e che ne è vietata la vendita ai minori di 18 anni compiuti.

Dove comprare botti di Capodanno sicuri per evitare di farsi male?

La prima cosa da fare è informarsi sulla presenza di aziende specializzate nella commercializzazione di fuochi di artificio e spettacoli pirotecnici nella propria Provincia di residenza. Compilando la autocertificazione sarà possibile dirigersi in questi negozi specializzati e acquistare fuochi.

Dobbiamo sempre controllare l’etichetta, che deve riportare le istruzioni in italiano e riportare le modalità d’impiego, di conservazione e le precauzioni da tenere. Inoltre sull’etichetta deve figurare il numero di protocollo, il nome della ditta produttrice e il paese di produzione. Devono essere chiare le caratteristiche e la potenza della mini-esplosione che provocherà. In assenza di etichetta, o nel caso di una etichetta non leggibile o non in lingua italiana, non vanno assolutamente acquistati. Potrebbero trattarsi di fuochi illegali e per questo pericolosi.

Consigli per evitare rischi

Non basta sapere dove comprare botti di Capodanno sicuri per evitare di farsi male. Una volta che abbiamo acquistato il fuoco occorre conservarlo sino alla data di utilizzo in modo consono, lontano dall’umidità e da fonti di calore. Ricordarsi di non conservare questi prodotti in casa e di maneggiarli sempre con estrema cautela.

Questi prodotti, anche se legali e certificati, sono sempre potenzialmente pericolosi e pertanto vanno maneggiati da adulti esperti.