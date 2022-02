Il plumcake è uno dei dolci più amati in assoluto, da grandi e piccoli. Il nome, “plumcake”, significa letteralmente torta di prugne. In effetti, la ricetta originaria del plumcake prevedeva che venisse condito con prugne, canditi e frutta secca. Oggi ne esistono moltissime varianti, con un unico denominatore comune: la morbidezza. Per dirsi tale, un plumcake deve essere soffice come una nuvola, per questo la lievitazione è la fase più importante in questa ricetta.

Un altro ruolo chiave lo gioca la scelta della farina. Possiamo preparare ottimi plumcake con la farina di farro, mandorla, avena. Ma la Fondazione Veronesi suggerisce l’utilizzo della farina di grano saraceno. Con questa farina prepariamo una torta plumcake sofficissima, ma anche amica della salute. Vediamo come preparare il plumcake al grano saraceno e quali sono i risvolti positivi per il nostro organismo.

Torta plumcake al grano saraceno: piena di gusto e di buoni ingredienti

Per preparare la nostra torta plumcake al grano saraceno, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

un vasetto di yogurt bianco senza grassi;

3 cucchiai colmi di farina di grano saraceno;

2 cucchiai di zucchero di canna;

2 albumi;

mezzo cucchiaio di olio extravergine di oliva;

8 grammi di lievito per dolci;

la scorza edibile di un limone.

A questi ingredienti possiamo aggiungere anche del miele, della marmellata (senza zuccheri aggiunti), della crema di cacao o della frutta secca, a nostro piacimento. Passiamo ora alla preparazione.

Con questa farina prepariamo una torta plumcake sofficissima che fa bene al sangue e all’intestino

Per cominciare, prendiamo una terrina o una ciotola e versiamo al suo interno uno o due cucchiai di yogurt bianco. Dopodiché aggiungiamo insieme farina, zucchero e lievito e amalgamiamo il tutto. A parte, montiamo gli albumi delle uova con l’aiuto di una frusta elettrica. Una volta montati, aggiungiamo gli albumi al resto degli ingredienti e, di seguito, versiamo anche l’olio e la buccia di limone grattugiata. Mescoliamo ancora e, quando il composto sarà compatto, versiamolo in uno stampo per plumcake. Informiamo l’impasto a 180 gradi e lasciamolo cuocere per circa 40 minuti. Una volta cotto, lasciamo raffreddare il plumcake, che potremo poi farcire o guarnire come preferiamo.

La parte fondamentale della ricetta è l’utilizzo del grano saraceno. Secondo gli esperti della Fondazione Veronesi, questo tipo di farina darebbe una lunga serie di vantaggi. In primis, è priva di glutine e ricca di lisina e vitamina P. In più, fungerebbe da fluidificante del sangue e sarebbe eccellente per chi soffre di intestino.

Lettura consigliata

Questa torta proteica da pochissime calorie non fa ingrassare e in una manciata di minuti delizia anche i più golosi