Spesso sentiamo parlare dell’importanza di uno stile di vita equilibrato che escluda eccessi di grassi, fumo e alcol e che preveda la giusta quantità di movimento e sonno. Questi, però, non sono semplici modi di dire ma, piuttosto, delle raccomandazioni da prendere sul serio al fine di fare prevenzione per la salute. A quanto sostiene in comparto medico, infatti, la prevenzione è l’arma più potente a nostra disposizione per scongiurare patologie correnti e future. Questo vale in particolar modo per quelle patologie che non danno avvisaglia del loro arrivo, se non quando è già troppo tardi.

È il caso ad esempio degli eccessi di colesterolo e trigliceridi che potrebbero interessare organi vitali come il fegato. Avevamo approfondito questo aspetto trattando di una particolare bevanda con cui potremmo depurare il fegato grasso.

Stanchezza, mal di testa e gambe e piedi gonfi potrebbero essere la spia di questo grave disturbo silenzioso

Inoltre quando cominciano a manifestarsi i primi sintomi, questi potrebbero essere sottovalutati o scambiati per fenomeni comuni e passeggeri. Quante volte tornando a casa abbiamo avvertito stanchezza, mal di testa e gambe e piedi gonfi associandoli all’ essere stati troppo in piedi?

Tuttavia dietro alla comparsa concomitante di questi sintomi potrebbe nascondersi un grave disturbo a carico di un organo fondamentale per la nostra salute.

Ed infatti il gonfiore agli arti inferiori, debolezza e astenia, confusione e fiato corto potrebbero essere riconducibili all’insufficienza renale.

I reni sono organi che regolano l’espulsione delle sostanze nocive come scorie e acidi attraverso i liquidi. Quando i reni non riescono più a svolgere adeguatamente la loro funzione potrebbe essere associata all’insufficienza renale, distinta in acuta e cronica.

Cause potenziali

Si parla di insufficienza renale acuta quando le funzionalità dei reni vengono compromesse in pochi giorni se non addirittura in poche ore. L’insufficienza renale cronica, invece, ha un decorso più lento che può durare anche mesi ma che si manifesta solo nel suo stato più avanzato.

Le cause legate all’insufficienza renale possono essere molteplici, come gli eccessi di colesterolo, diabete e ipertensione o ostruzioni del tratto urinario. In altri casi la salute dei reni potrebbe essere compromessa a causa dell’assunzione di farmaci, disidratazione e insufficienza epatica.

L’insufficienza renale è diagnosticabile attraverso esami specifici, come quelli del sangue e delle urine, o ecografie. Tuttavia in caso di dubbi o sintomi sospetti è opportuno interpellare un medico che saprà fornire la soluzione più indicata.

