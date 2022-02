La lasagna è un piatto portante della tradizione culinaria italiana, invidiata dalle cucine di tutto il Mondo. La versione originale è quella alla bolognese, con ragù e besciamella: tanto buona quanto calorica. Ma non è detto che una bella lasagna debba per forza mettere a repentaglio la nostra dieta. Con i consigli degli esperti, possiamo reinventarla, rendendola un piatto leggero e salutare, ma non per questo meno delizioso.

Oggi vediamo la ricetta consigliata dalla Fondazione Veronesi, che sembrerebbe fare a meno di tutti gli ingredienti cardine di quella originale. Insomma, niente uova né burro in questa lasagna vegetariana che, però, conquisterà comunque i palati più esigenti. Vediamo quali sono gli ingredienti occorrenti e come prepararla.

Per una lasagna vegetariana che non minaccia la dieta, ecco gli ingredienti necessari

Per preparare la nostra lasagna vegetariana, secondo la ricetta condivisa dagli esperti della Fondazione Veronesi, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

2 sfoglie per lasagna verdi;

1 peperone rosso;

2 zucchine;

1 melanzana;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

1 porro;

5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

400 g di polpa di pomodoro;

30 g di farina tipo 0;

300 ml di latte parzialmente scremato;

50 g di parmigiano reggiano;

sale, pepe e noce moscata q.b.

Le dosi sono pensate per circa 6 porzioni di lasagna. Per quanto riguarda la sfoglia “verde”, possiamo prepararla in casa o trovarla in qualunque supermercato. Per evitare l’uso delle uova, cerchiamo una preparazione vegana. In alternativa, possiamo utilizzare al posto della sfoglia anche del pane carasau.

Niente uova né burro in questa lasagna vegetariana leggera e veloce che stupirà i nostri ospiti

Partiamo tagliando a cubetti la melanzana, che poi saleremo per farle rilasciare l’acqua in eccesso. Passata mezz’ora, sciacquiamola di nuovo e asciughiamola. Nel mentre, affettiamo peperone e zucchine e tritiamo cipolla, porro e aglio.

Uniamo tutte le verdure in una padella con un goccio d’olio e rosoliamole per circa 10 minuti. Dopodiché, aggiungiamo la salsa di pomodoro e facciamo cuocere a fuoco lento per un altro quarto d’ora.

Ora passiamo alla besciamella senza burro. Versiamo in una casseruola latte, farina, parmigiano e noce moscata. Mescoliamo sino a eliminare ogni grumo, poi scaldiamo a fiamma bassa finché la besciamella light non bolle.

Diamo forma alla lasagna alternando sfoglia e verdure. Poi inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti.

Lettura consigliata

Soddisfiamo la voglia di dolce senza sensi di colpa con questo dessert alle mandorle leggero e proteico