Definisce zigomi e lineamenti oltre a illuminare il viso: ecco l’acconciatura estiva che piace a tutte

Sogni un viso luminoso e una pelle baciata dal sole anche senza ricorrere al make up? Ecco cosa devi fare.

Per la maggior parte di noi, estate significa abbronzatura: è il periodo dell’anno in cui poter finalmente sfoggiare una carnagione ambrata senza bisogno del make up. E mentre la pelle si colora di sfumature caffellatte, spesso anche i capelli si schiariscono, valorizzati da colpi di sole naturali. Sta di fatto che le giornate di tintarella in spiaggia sono ancora un lontano obiettivo e con esse la possibilità di essere più attraenti.

In ogni caso, basta conoscere alcuni piccoli accorgimenti per ottenere l’agognato effetto baciato dal sole e non si tratta solo di bronzer e fondotinta. Ad esempio, visto che questo è anche periodo di appuntamenti dal parrucchiere per un taglio, perché non approfittarne per provare la nuova tendenza di stagione?

Non i soliti colpi di sole

Si chiama scandinavian hairline ed è la tecnica di styling che sta letteralmente spopolando sui social negli ultimi mesi. Il nome richiama la sfumatura biondo lino tipica delle persone che appunto vivono nei Paesi nordici. Per avere un’idea più precisa, puoi dare un’occhiata alle foto di Elsa Hosk, modella svedese che ha conquistato il festival di Cannes. In ogni caso, si tratta di una tecnica che prevede di schiarire i capelli di almeno due toni rispetto a quello di partenza.

L’effetto illuminante parte direttamente dalle radici e coinvolge persino i baby hair, così che il risultato finale sia il più omogeneo possibile. Ma a chi sta bene? Il trattamento è consigliato soprattutto a chi ha i capelli biondo scuro o castani, ma non sono escluse nemmeno le nuances cioccolato.

Definisce zigomi e lineamenti oltre a illuminare il viso: prova anche tu lo scandinavian hairstyle

C’è però un’altra cosa fondamentale da aggiungere per solleticare maggiormente l’idea di fare un salto dal parrucchiere. Lo scandinavian hairstyle non piace solo perché dà più luce al viso, ma anche perché è capace di ammorbidire persino le linee più spigolose. Inoltre, aumentando il contrasto con le ombre sul volto, tende a creare un effetto contouring naturale che rende il look più definito e scolpito.

Puoi optare per delle sfumature più delicate oppure giocare con quelle più evidenti, specialmente nella parte superiore della nuca per incorniciare il viso. Qualunque sia la scelta, la tua carnagione guadagnerà immediatamente luce extra come dopo aver trascorso una giornata in spiaggia.

L’alternativa

In ogni caso, se lo scandinavian hairstyle non ti convince a pieno, puoi fare affidamento su un’altra tendenza ai vertici delle classifiche nei prossimi mesi. Anch’essa definisce zigomi e lineamenti oltre a illuminare il viso. I tiramisù hair consistono in radici scure combinate a lunghezze bionde che sfumano in nuances più chiare come biondo ghiaccio, miele o caramello.

Vantano un effetto tridimensionale che ha già conquistato diverse celebrità come Jennifer Lopez, Emma Roberts, Gigi Hadid o Gisele Bundchen. Il vantaggio di questo hairstyle che ti convincerà a provarlo senza troppa esitazione? La facile manutenzione delle lunghezze bionde, indipendentemente dalla sfumatura.