Cosa sta bene con la t-shirt nera? 5 look anti-banalità di tendenza per abbinare la maglia nera

Un look alla moda ed elegante con una semplice magliettina nera? È possibile! La maglia risolvi outfit dell’ultimo momento può trasformarsi in un capo di tendenza. Ecco qualche idea per creare look indimenticabili.

Una magliettina nera e una bianca, ce le abbiamo tutte nell’armadio. Comode, traspiranti e facili da abbinare, le t-shirt stanno sempre più prendendo piede anche sulle passerelle. Ma se hai paura che usandola il tuo outfit sia troppo casual e banale, prendi appunti. Vediamo qualche look da copiare che ha come protagonista la maglia più amata da tutti!

Cosa sta bene con la t-shirt nera che non ti faccia sembrare noiosa?

Vuoi evitare l’effetto tuta? Il primo look che puoi provare è fatto da jeans flare chiari e magliettina nera aderente. Esalta il punto vita con una cintura sottile a contrasto, abbinata a dei sandali dal tacco comodo.

Se il jeans ti sembra troppo sportivo per un aperitivo, allora indossala con una gonna plissettata. Altra tendenza che sta spopolando in questo momento, ma mi raccomando, gonne solo colorate. Niente bianco, nero o grigio, osa con colori estivi accesi come il verde, il blu o il fucsia.

Vuoi qualcosa di più stiloso e rock’n’roll? Allora vai con la t-shirt nera con una stampa, jeans nero strappato e biker ai piedi. Il tocco di stile? Una mini bag coloratissima nei toni fluo, magari con qualche borchia.

Altrimenti, puoi sempre optare per un look più classico, con sotto dei pantaloni chiari e dalla gamba dritta. Ai piedi dei mocassini, magari nel modello slip-on molto più estivi, e una cintura gioiello in vita.

Stupenda anche come sottogiacca casual e comodo

Devi andare in ufficio e non puoi sfoggiare nessuna delle tue canotte scollate e con la schiena scoperta? Invece della solita camicetta o di quella con le balze, metti una semplice t-shirt nera in cotone. Abbinaci sopra un bel blazer colorato, uno dei modelli di tendenza in questo momento, e via! Avrai così un capospalla che ti ripara dal fresco mattutino, da indossare anche se l’aria condizionata è troppo alta.

Il mix perfetto? Abbinaci dei pantaloni a palazzo sartoriali gessati in grigio chiaro e delle mules a punta. Un look fresco, comodo ed elegante che puoi utilizzare per qualsiasi occasione.

Insomma, ecco cosa sta bene con la t-shirt nera basica che tutti devono avere nell’armadio. Le magliettine di cotone sono un passe-partout che ti aprirà ogni porta senza fatica. Mi raccomando però, anche se sono in cotone 100% c’è sempre il rischio che puzzino sotto le ascelle. Se le vuoi pulite, fresche e profumate, fai attenzione al lavaggio, magari usi troppo detersivo!

Lettura consigliata

Magliette appena lavate che puzzano sotto le ascelle? In cotone o tessuto sintetico ecco come averle profumate