Addio zanzare: con questa pianta meravigliosa non ti pungeranno più. Ecco i segreti per coltivarla

Le zanzare ti tormentano? Le tue serate estive sul balcone o in giardino sono diventate un incubo? Ecco una soluzione per allontanarle. Con dei rimedi molto naturali, le piante repellenti.

Sei facile preda delle zanzare? Allora per te questo è un periodo difficile. Le zanzare infatti non pungono proprio tutti ma scelgono le loro prede e preferiscono alcune persone più di altre. Ciò che le guida è l’odore. Possiamo però confonderle cercando di alterare il profumo del nostro corpo, ad esempio usando un certo tipo di sapone. Un’altra strategia è quella di coltivare delle piante che le tengono alla larga. Le nostre serate all’aperto saranno sicuramente più tranquille.

Un ottimo repellente contro pulci, zecche e tafani

Ci sono tante piante che risultano fastidiose alle zanzare, alcune molto note, altre meno. Una specie bellissima ma poco conosciuta è la tulbaghia, di origine sudafricana, con splendide fioriture da maggio ad autunno inoltrato. La tulbaghia sprigiona un odore fortissimo simile a quello dell’aglio. Addio zanzare: con questa pianta spariranno in un attimo. È un buon repellente anche contro le pulci, le zecche e i tafani. Le sue foglie, strofinate sul pelo degli animali domestici, li aiutano a tenere lontani gli insetti.

Ma la tulbaghia non è solo utile, è anche bellissima. Ha foglie nastriformi che possono raggiungere i 50 centimetri di altezza, tra cui sbocciano fiori di un colore oscillante tra il viola e il lilla. Ed è una pianta a bassa manutenzione. Ti puoi dimenticare di lei e sopravviverà ugualmente sia nella coltivazione a terra che in vaso. Sceglile un posto luminoso e soleggiato e dalle da bere solo quando il terreno è completamente asciutto.

Addio zanzare: con questa pianta voleranno subito via

Un’altra pianta che le zanzare non amano è il tagete, una specie annuale da pieno sole che ha il colore dell’estate. Il balcone sarà meravigliosamente colorato di mille sfumature di giallo se sceglierai questa pianta per tenere lontane le zanzare. Anche il tagete è a bassa manutenzione. Te ne puoi dimenticare completamente e non se ne accorgerà. Sceglile una posizione in pieno sole e dalle un po’ d’acqua solo quando fa molto caldo e il terreno è completamente asciutto.

Ti regalerà fioriture ininterrotte dall’inizio dell’estate all’autunno e un gradevole profumo di agrumi che le zanzare non sopportano proprio. Ricrescerà spontaneamente l’anno successivo. Se vuoi, puoi raccogliere i semi e conservarli all’asciutto in una bustina, per piantarli in primavera.

Un fiore che attira le farfalle

Un altro fiore dal potere repellente è la coloratissima lantana, in particolare la lantana camara, la specie più diffusa e più facile da coltivare alle nostre temperature. La lampana ha un profumo intenso e particolare, quasi pepato, che tiene lontane le zanzare e attira invece le farfalle. Regala belle infiorescenze a forma di ombrello in una vasta gamma di colori. Sceglile un posto luminoso in cui riceva il sole per molte ore durante la giornata e dalle da bere spesso, soprattutto quando le temperature si alzano.

Tuttavia, sappi che per avere un buon effetto repellente una sola pianta non basta. Usane diverse, posizionandole in punti strategici sul balcone e sui davanzali delle finestre. Inoltre, per potenziarne l’effetto stacca delle foglie e sminuzzale, distribuendole nelle zone da proteggere, in modo che il loro profumo si diffonda meglio.