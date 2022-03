Tra tutte le novità belle e pronte per essere realizzate in previsione dell’estate, questa di sicuro le supera tutte. Come per i barattoli di vetro che possono diventare lanterne, terrari e molto altro ancora, anche con il cartone delle uova è possibile creare un sorprendente elemento d’arredo.

Spesso capita di avere a disposizione molti cartoni delle uova. Soprattutto quando in occasioni di feste o ricorrenze particolari si preparano pietanze come ad esempio la spettacolare torta di mele con una crema soffice e cremosa. Ed è proprio in queste circostanze che consumando tante uova ci si ritrova quel contenitore di cartone pressato che normalmente viene buttato via.

Un vero e proprio spreco soprattutto se si pensa che quel materiale si presta benissimo per dei lavoretti da fare a casa che possono diventare elementi d’arredo davvero belli.

Sorprendiamo tutti con qualche idee davvero eccezionale da fare subito

L’aria primaverile si inizia a far sentire e così molte persone si “svegliano dal letargo” con tante cose da voler fare e da realizzare in procinto dell’estate. La maggior parte di questi progetti sono per abbellire la casa. Qualche novità da poter acquistare o da poter realizzare con le proprie mani, magari a costo zero.

Un po’ come per il pallet e le mille idee originali per rivoluzionare la casa, con un cartone delle uova oltre che poter realizzare un comodo semenzaio, si potrà realizzare anche questo fantastico accessorio per la casa.

Davvero sorprendente come con un cartone della uova si possa creare questo spettacolare elemento d’arredo perfetto per l’estate

Tutto ciò che occorre sarà un po’ di tempo da trascorre in famiglia, fantasia e soprattutto qualche cartone delle uova. Non resta che racimolare dei cartoni delle uova, un ramo di legno, del filo come spago e dei colori come tempere o acrilici.

Prendere il ramo e dipingerlo del colore preferito come il bianco o lasciarlo nel suo colore naturale. Poi prendere il cartone, ritagliare le sagome dove alloggiano le uova ottenendo così una coppetta di cartone. Quest’ultima a sua volta dovrà essere tagliata ancora come per voler formare tantissimi petali. Poi con le mani cercare di distenderli ottenendo così un fiore e dipingerlo con i tanti colori a disposizione.

Procedere così fino all’ultimo fiore, lasciar asciugare la pittura e con la punta di una penna, forare il centro del fiore. Adesso prendere il filo e organizzare le cascate di fiori al ramo di legno. Quindi infilare i fiori uno alla volta e fermarli con un nodino per non farli scendere.

Infine posizionare questa sorprendente creazione con il cartone delle uova all’ingresso della terrazza, sotto ad un portico o anche per dividere un ambiente dall’altro.