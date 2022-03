Il pesce è uno degli alimenti più importanti da inserire all’interno della propria dieta e da consumare con una certa regolarità. Tra le varietà più nutrienti, troviamo sicuramente il pesce azzurro, così chiamato per il dorso di colore azzurro. Oltre ad essere pesci piuttosto economici, la loro carne è molto gustosa e possiede dei valori nutrizionali davvero eccezionali. Infatti, essi sono una fonte di sostanze antiossidanti, di omega 3, proteine, sali minerali e vitamine. In questo articolo parleremo della leccia (Lichia mia), un ottimo pesce azzurro appartenente alla famiglia delle Carangidae. Esso vive maggiormente nel Mar Atlantico orientale, ma può trovarsi anche nel Mar Mediterraneo quando le acque sono più calde.

Non tutti conoscono questo pesce azzurro ricco di potassio, fosforo e grassi buoni che contrasterebbero il colesterolo LDL

La leccia è un pesce dalle incredibili proprietà nutrizionali. Infatti, 100 grammi di carne apportano 135 calorie, composte per l’83% da proteine di elevatissima qualità e, per il 17%, da lipidi. Questi ultimi sono per lo più grassi cosiddetti “buoni”, soprattutto monoinsaturi e polinsaturi. La presenza di questi grassi renderebbe la leccia un pesce molto importante per la salute cardiovascolare. I grassi insaturi, infatti, aiuterebbero a mantenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue, aumentando quello HDL, a discapito di quello LDL. Tuttavia, la leccia è anche una fonte di colesterolo e quindi bisognerebbe mangiarla con moderazione in caso di problemi cardiovascolari. Fra gli altri nutrienti troviamo:

il potassio, che aiuterebbe a controllare la frequenza cardiaca e la pressione nel sangue;

il fosforo, che proteggerebbe la salute di ossa e denti;

le vitamine del gruppo B, che svolgerebbero un ruolo fondamentale in alcune funzioni metaboliche dell’organismo.

Questo pesce può raggiungere anche una lunghezza massima di 2 metri ed un peso di 70 kg. Non essendo molto comune nei nostri mari, è piuttosto raro sul mercato. Più diffusa, invece, è la leccia stella (Trachinotus ovatus) che può raggiungere i 50 cm di lunghezza ed un peso di 2 kg.

Una ricetta super facile e veloce

Quindi, per quanto riguarda la leccia, abbiamo appena visto che non tutti conoscono questo pesce azzurro, anche perché è piuttosto difficile da reperire. La leccia stella, invece, si può trovare molto più facilmente in pescheria ed è considerata tra i pesci più saporiti. Per cucinarla al meglio, in maniera semplice e veloce, possiamo farla al cartoccio.

Innanzitutto, puliamo il pesce eliminando le interiora e risciacquiamo per bene. Nel frattempo, tagliamo a dadini le zucchine, le carote e le cipolle, e lasciamo soffriggere il tutto mescolando per 15 minuti. A questo punto, disponiamo su una teglia un foglio di alluminio e adagiamoci sopra la leccia, aggiungendo anche metà delle verdure cotte. Poi, inseriamo dei pezzetti di aglio, del prezzemolo, il sale e olio EVO. Richiudiamo le estremità, formando una sorta di caramella, e inseriamo in forno preriscaldato a 160 gradi per 25 minuti.

