Perde 1 milione online, noto calciatore in lacrime sui social, ma li guadagna in una settimana

Cifre da capogiro quelle guadagnate dal calciatore, ma anche quelle perse live su Twitch mentre giocava online. Perde 1 milione e piange davanti ai fan, ma in realtà finge.

Sta facendo il giro del web e dei social, soprattutto di TikTok, il video dove un noto calciatore giocando online perde 1 milione di euro. Tutto accade sulla piattaforma Twitch, un social live stream dove diverse persone si collegano per guardare altre persone fare cose.

Tendenzialmente è molto usato nel mondo del gaming, dove professionisti giocano online seguiti da milioni di persone. Ma ad esempio lo usa anche Fedez, che ama essere presente sulla piattaforma anche assieme a Chiara Ferragni.

Un social fatto di botta e risposta e di live streaming. E se da un po’ di tempo non si sentiva più parlare di Twitch, grazie a Neymar, calciatore del Paris Saint-Germain, ora è tornato di moda.

Gioca online live su Twitch

Il calciatore del PSG, lontano dal campo, ha deciso di giocare d’azzardo online e di condividere la sua partita su Twitch. Tutto tranquillo fino a quando, giocando, non perde 1 milione di euro. Arrivano così le lacrime, la disperazione e le urla. Ma forse era tutto un po’ finto.

Infatti dopo un primo momento di grida, si vede subito il calciatore ridere e far finta di suonare un flauto. Magari in ricordo del milione che come un soffio all’interno di un flauto è volato via. Un atteggiamento che ha irritato i suoi fan, perché perdere un milione così e riderci anche sopra, può fare male. Ci saranno forse delle scuse?

Neymar perde 1 milione online, ma quanto guadagna?

Il calciatore ha rinnovato il suo contratto con il PSG fino al 30 giugno 2025. Il contratto con il club, presieduto da Nasser Al-Khelaifi, scadeva il 30 giugno 2022. Neymar ha ricevuto di stipendio 43 milioni di euro lordi a stagione, cioè 3 e mezzo al mese e 30 netti all’anno, con il club che si fa carico di ogni contingenza fiscale e legale. E questo significa che, più o meno, guadagna 1 milione di euro alla settimana. Cifre che i comuni mortali possono solo sognare, e che forse non si giocherebbero online, perdendo. E così Neymar perde 1 milione online di euro, e il dibattito sul cachet dei calciatori si riapre. Ma prende comunque meno di Ronaldo o di altri calciatori.