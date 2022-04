Con l’arrivo imminente delle vacanze di Pasqua, tantissime persone si stanno già organizzando per trascorrere qualche giorno fuori casa. In Italia abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i luoghi da visitare. Infatti, ci sono svariati borghi e paesini, lontani dal caos cittadino, che vale la pena scoprire in tutte le loro sfaccettature. Ad esempio, sulle nostre pagine, abbiamo già parlato di questo meraviglioso paesino toscano perfetto da visitare nel mese di aprile.

Un altro borgo, anch’esso eletto fra i più belli d’Italia, è Tremosine sul Garda, un comune di 2.052 abitanti in provincia di Brescia. Particolarmente affascinante per la sua conformazione, questo paese, come vedremo, è perfetto da visitare nelle prossime settimane.

Davvero incantevole questo borgo a strapiombo sul lago, con tantissimi belvedere da togliere il fiato

Il comune di Tremosine è suddiviso in 18 frazioni, sparse per tutto l’altopiano e immerse in un ambiente naturale davvero speciale. Spettacolare è anche la strada della Forra, che sarebbe considerata “la strada più bella del Mondo”. Per ammirare il paesaggio e godersi una vista unica nel suo genere, bisogna partire da Pieve, posta proprio sullo strapiombo roccioso. L’atmosfera medievale di questa piccola perla sul Garda è davvero suggestiva e si mescola perfettamente con le meravigliose terrazze belvedere.

Una delle più belle è quella situata vicino a piazza Cozzaglio, da dove si può ammirare un panorama sul lago e sul Monte Baldo. Da qui, percorrendo una breve salita, si può raggiungere la Chiesa di San Giovanni Battista, costruita nel XII secolo sopra una pieve di epoca romana. Lasciandosi alle spalle il centro di Tremosine, infine, arriviamo alla famosa “Terrazza del Brivido”. Sospesa nel vuoto per circa 365 metri di altezza, questa terrazza incanta e, allo stesso tempo, intimorisce. Vale la pena andarci pochi attimi prima del tramonto per ammirarne i magnifici giochi di colori.

Ecco quando visitare Tremosine

Quindi, abbiamo appena visto che è davvero incantevole questo borgo sul Lago di Garda assolutamente da visitare. Con l’arrivo delle vacanze pasquali, potrebbe essere una buona idea quella di fare un salto a Tremosine. Qui, infatti, la festa di Pasqua è molto sentita, soprattutto da parte dei bambini. Durante la domenica, infatti, prende vita l’antica “Festa dello Sciapì”, un gioco dove due contendenti cercano di rompere per primi l’uovo sodo dell’avversario.

Tuttavia, se abbiamo altri piani, possiamo ritornare a Tremosine dal weekend successivo in poi. Dal 23 aprile, infatti, riparte l’evento “I sentieri dei sapori”. Questa iniziativa, volta a far conoscere i paesaggi ed i prodotti di Tremosine, consiste nel fare delle escursioni ed incontrare vari produttori locali. Per maggiori dettagli e scoprire tutti gli itinerari, possiamo visitare la pagina Facebook “Tremosine sul Garda PRO LOCO”.

