Siamo entrati finalmente nel vivo dell’estate e delle vacanze. Anche quest’anno, il Salento si conferma come una delle mete più ricercate e desiderate da turisti italiani e non.

Qui su ProiezionidiBorsa, abbiamo più volte analizzato sia le spiagge, che i borghi caratteristici di questa magica terra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio, abbiamo visto che questo affascinante borgo salentino è stato eletto come uno dei più belli d’Italia e vale la pena visitarlo.

Oggi, invece, ritorniamo sulle coste ed approdiamo in uno dei luoghi più belli del Salento. Infatti, sembra una spiaggia delle Bahamas ma quest’oasi incantevole si trova in Italia.

Una spiaggia mozzafiato

La spiaggia di cui parleremo in questo articolo è quella di Padula Bianca, situata a pochi chilometri più a nord di Gallipoli.

Si tratta di un’insenatura quasi fiabesca, immersa in uno scenario simile a quello che possiamo trovare nei luoghi più blasonati del Mondo.

Fino a pochi anni fa, questo tratto della litoranea era quasi sconosciuto. Solo con la crescente attività turistica, anche questa spiaggia è stata rivalutata ed attrezzata.

Davvero bellissima è la sabbia bianca e sottile, che si lascia bagnare dall’acqua limpida e cristallina di un mare color smeraldo.

I fondali bassi e sabbiosi permettono anche ai bambini di sostare e giocare in riva al mare in sicurezza.

La caratteristica che rende unico questo tratto di costa, però, è la presenza di un’ampia pineta che abbraccia tutto il litorale. Qui è possibile sostare per trovare riparo dal caldo, o per fare un picnic in totale tranquillità.

Sembra una spiaggia delle Bahamas ma quest’oasi incantevole si trova in Italia

Abbiamo visto che Padula Bianca è il luogo perfetto per chi cerca relax e tranquillità. Infatti, non essendo molto grande e distante qualche chilometro da Gallipoli, è l’ideale per chi vuole star lontano dalla movida.

Inoltre, questa spiaggia è un ottimo approdo dal quale partire per visitare Gallipoli in tutto il suo splendore.

Questa città, infatti, è diventata ormai il fulcro dell’estate salentina. Ideale per ragazzi, coppie e famiglie, in questo borgo è davvero difficile trovare qualcosa da non fare.