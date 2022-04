Potremmo passare ore ed ore a elencare gli splendidi luoghi che impreziosiscono l’Italia. Il nostro Paese è davvero un posto invidiato da tutto il Mondo e le ragioni sono abbastanza chiare. Cibo, arte, cultura, divertimento: abbiamo davvero un po’ di tutto.

E ora che c’è bel tempo e che il sole è tornato a splendere dopo l’inverno, possiamo goderci tutta questa bellezza. I posti dove andare sono tantissimi, noi oggi scopriamo due perle del centro Italia che ci lasceranno a bocca aperta, immergendoci in un’atmosfera davvero favolosa. Tiriamo fuori il calendario e controlliamo i nostri impegni, stiamo per organizzare un bel viaggio.

I luoghi magici che non possiamo perderci

Oggi andiamo in Umbria, partendo da Spello. Nominato tra i Borghi più belli d’Italia, questo gioiello di circa 9.000 abitanti si trova a meno di 30 chilometri da Perugia. Spello si fa subito riconoscere, anche da lontano, grazie alle sue caratteristiche case tutte rosa. Una volta entrati in questo posto dall’aspetto magico, ci troveremo a contatto con la lunga storia di questo borgo, che parte dall’antica Roma e prosegue fino ai giorni nostri, passando per la dominazione longobarda e quella papale.

Imperdibile la sua Chiesa di Santa Maria Maggiore, con un campanile romanico dal valore inestimabile. Consigliamo inoltre di costeggiare le sue mura romane, conservate benissimo, e di passare attraverso una delle spettacolari porte antiche che permettono di entrare nelle mura.

Due perle del centro Italia che si possono vedere tutte insieme per un weekend da favola in mezzo a storia e cultura

Poi facciamo un salto a Montefalco, che si trova a 18 chilometri da Spello. In mezzo a ulivi e vigneti possiamo trovare questo borgo medievale, il cui centro storico è cintato da mura medievali, alle quali si può accedere passando per una delle sue cinque porte. La sua Piazza del Comune è bellissima e comprende molti luoghi affascinanti come il Palazzo Comunale, il teatro comunale e lo splendido Palazzo De Cuppis. Secoli di storia tutti in una piazza.

Non dimentichiamo poi di visitare la Chiesa di San Francesco, che testimonia la vita del Santo in un ciclo pittorico che ci lascia a bocca aperta. Questa chiesa viene anche utilizzata come museo e ospita spesso delle eleganti mostre che gli amanti dell’arte non possono perdere.

