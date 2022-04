Avevamo già parlato di alcune succulente opportunità di lavoro nella magica Regione della Campania. Soprattutto con riferimento alla città di Napoli, avevamo elencato alcune figure ricercate nell’ambito dei trasporti pubblici. Oggi, invece, parliamo di un altro concorso uscito pochi giorni fa, per lavorare in una delle Università pubbliche più prestigiose della Regione: l’Università Federico II di Napoli. Le selezioni pubbliche sono state bandite per la ricerca di ben 20 risorse da inserire in vari ambiti universitari, per cui è richiesto solo il possesso del diploma di scuola superiore. Le assunzioni saranno, inoltre, a tempo indeterminato.

Davvero impossibile perdersi questo nuovo concorso per lavorare nel pubblico a tempo interminato e per cui è prevista un’unica prova scritta

L’università ha quindi indetto 2 bandi di concorso per cercare:

10 risorse da inserire nell’area amministrativa, per le esigenze delle strutture dell’Ateneo, di cui 5 posti sono riservati ai volontari FF.AA.;

10 risorse da inserire nell’area amministrativo-contabile, con 4 posti riservati ai volontari FF.AA.

I requisiti minimi che dovranno essere posseduti da tutti i candidati che vogliono fare domanda sono:

cittadinanza italiana o europea;

maggiore età;

godimento diritti politici, quindi, non esclusione dall’elettorato attivo;

assenza di condanne penali;

idoneità fisica all’impiego;

aver ottemperato agli obblighi di lega eventualmente previsti (ma solo per i candidati nati entro il 1985);

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione in generale, licenziati per giusta causa o giustificato motivo presso un ruolo svolto sempre in ambito pubblico;

diploma di maturità.

Come fare domanda e la documentazione richiesta

Le domande di partecipazione a 1 dei concorsi indetti dai 2 bandi dovranno essere presentate all’Università entro e non oltre il 20 Aprile 2022, con modalità telematica, quindi online. Queste dovranno essere caricate direttamente sul sito dell’Università Federico II, dove è anche possibile prendere completa visione dei bandi. Inoltre, sarà necessario pagare la tassa di partecipazione al concorso di 10,33 euro e alle domande è necessario allegare specifica documentazione:

eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero;

eventuale certificazione medica attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi durante le prove;

solo nel caso si acceda al portale tramite account PICA, e quindi si produca la domanda con firma autografa, copia di un documento d’identità in corso di validità.

Davvero impossibile perdersi questo nuovo concorso e per poter risultare vincitori del concorso sarà richiesto di partecipare ad un’unica prova scritta. Durante la selezione, si valuterà la preparazione specifica all’area di competenza amministrativa o amministrativo-contabile.

Lettura consigliata

Dai 1.600 ai 1.800 euro di stipendio per i vincitori di questo concorso pubblico con un solo colloquio per cui è richiesto il diploma