Wall Street è contrastata e il setup odierno potrebbe essere decisivo. Tesla dove è diretta?

Siamo giunti a livelli di prezzo e tempo decisivi e oggi i listini americani potrebbero dare indicazioni sul loro futuro grafico fino alla fine del mese, se non proprio fino al setup annuale del 20 maggio.

Come vedremo nei prossimi paragrafi, la tendenza di Wall Street è contrastata e le indicazioni sono al momento non lineari. Oggi, la scadenza del setup mensile potrebbe portare comunque chiarezza. Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 8 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.721,12

Nasdaq C.

13.711,00

S&P 500

4.488,28.

Wall Street è contrastata e il setup odierno potrebbe essere decisivo. I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 34.470. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.190.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.979. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.535.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.521. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.594.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Short dall’apertura odierna su Nasdaq C. e S&P 500 e Flat su Dow Jones.

Il grafico del titolo rimane rialzista

Il titolo (NASDAQ:TSLA), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 1.025,49 in ribasso del 3% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 700 e il massimo a 1.208.

La nostra strategia operativa

Le stime degli analisti (34 giudizi) proiettano un fair value in area 966,95.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 907,09, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1.100 e al superamento e tenuta verso 1.340 dollari.

Approfondimento

A inizio settimana i rialzisti potrebbero avere un nuovo match point per tornare protagonisti sui mercati azionari a Wall Street