Dai 1.600 ai 1.800 euro di stipendio per i vincitori di questo concorso pubblico con un solo colloquio per cui è richiesto il diploma

Si trova nelle Marche il Comune che ha indetto un concorso pubblico per la ricerca sia di diplomati che di laureati in vari settori di interesse. Nello specifico, in provincia di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto ha bandito ben 4 bandi di concorso per reclutare 19 figure da inserire nella Pubblica Amministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato.

Si ricercano:

10 agenti di polizia municipale per vigilare sull’osservanza delle leggi, ordinanze e provvedimenti amministrativi sia dello Stato, che della Regione e degli Enti locali.

4 istruttori tecnici con compiti di manutenzione delle apparecchiature e gestione degli aspetti operativi generali.

Per queste figure è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Per gli agenti è richiesta patente di guida sia per autovetture che motocicli senza limiti di cilindrata e disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. E per gli istruttori, in via preferenziale, verrà valutato positivamente il Diploma di maturità in Istituti tecnici come Geometra o Settore Tecnologico. Anche in questo caso si dovrà essere in possesso di patente di guida di categoria B. Per i fortunati vincitori del concorso, la categoria retributiva sarà uguale a C1, con stipendio lordo mensile pari a 1.695 euro.

Posizioni aperte per laureati

Inoltre, sono previsti altri 2 bandi per la ricerca di:

2 sociologi da assegnare al Servizio ATS 21;

2 assistenti sociali da assegnare al Servizio ATS 21 e al Servizio politiche sociali.

Per queste figure è richiesta la Laurea in Sociologia e in Scienze del Servizio Sociale, per gli assistenti sociali è anche necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo Professionale. Inoltre, entrambe le figure dovranno essere in possesso di patente di categoria B. Il livello retributivo di riferimento è uguale alla categoria D1, che corrisponde ad uno stipendio mensile lordo pari a 1.844 euro.

Prove e modalità di candidatura

Le modalità di concorso e selezione prevedono una preselezione per titoli di studio e di servizio, nel caso si superino il numero minimo di domande previste per singolo bando. Successivamente si procederà con un colloquio vis a vis. Solo nel caso delle figure di assistenti sociali è prevista una prova scritta e una orale sulle materie di competenza. Dai 1.600 ai 1.800 euro di stipendio per chi farà domanda entro il 2 Maggio 2022 secondo queste modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto;

tramite raccomandata A.R;

a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it.

