Dall’X Fenty di Rhianna a Triumph, intimo da sogno inclusivo che infrange i codici della moda

I capi da indossare durante la giornata devono essere leggeri ed eleganti. L’intimo non fa eccezione, quello femminile deve essere di alta qualità. Queste le regole per il nuovo anno.

Quando pensiamo all’intimo femminile e ad alcuni capi di classe è la seta il primo materiale che ci viene in mente. Le eccellenze italiane hanno fatto scuola. Il Made in Italy, oltre a dare lustro al nostro Paese, ci permette ogni volta di approfondire la conoscenza delle materie prime su cui la qualità dei prodotti si basa.

Per rendere la seta morbida e lucida i processi di lavorazione sono fondamentali, spesso vengono utilizzati prodotti naturali presenti nello stesso territorio nazionale. Per esempio, il sale di Sicilia viene impiegato nella colorazione. L’olio EVO è utile nel lavaggio del tessuto prima della colorazione. L’acqua del Lago di Como purificata viene impiegata per pulire la seta. Noi non sappiamo cosa si nasconde dietro a un capo di abbigliamento di altissimo livello, per capi come l’intimo gli sforzi per ottenere qualità e sicurezza sono tantissimi.

Dall’X Fenty di Rhianna a Triumph, ecco i nuovi dettami della moda intimo

Uno dei modi più efficaci di infrangere codici e regole sociali è proprio la moda. Eppure anche codici e regole della moda sono rigidi e difficili da cambiare. L’intimo è uno dei capi che più facilmente riesce a rivoluzionare il pensiero degli addetti ai lavori e anche dei consumatori. Gli show Savage X Fenty della Rihanna stilista sono la dimostrazione di come la moda sia in grado di reinventarsi anche dopo gli insuccessi. Dalla crisi di Victoria’s Secret alla lotta contro gli stereotipi della cantante, la moda intimo rinasce dettando nuove regole.

Inclusiva fino all’ennesima potenza, lo stile di Rihanna è sempre sopra le righe ma di grande ispirazione. Travestita da Madre Natura, la cantante e attrice cerca in tutti i modi di far passare il suo messaggio di accettazione del proprio corpo. Prima di essere amati dagli altri dobbiamo amarci noi stessi. E il melting pot di colori, taglie e fantasie ci fa capire come la bellezza deve essere un concetto inclusivo. Curvy o skinny non ha importanza. Tutte le forme sono belle se si muovono con eleganza.

Ritmi frenetici e comodità

Dall’X Fenty di Rhianna a Triumph il passo è breve. Si parte dall’intimo per rivoluzionare la moda, e l’intimo è in grado di rivoluzionare se stesso senza tanti problemi. Il brand famoso in tutto il Mondo ha deciso di stravolgere i codici dell’intimo nelle campagne del 2022 e si appresta a vivere un 2023 d’oro. Il segreto sarebbe quello di proporre capi intimo essenziali e giusti per soddisfare le esigenze della quotidianità. Attenti ai cambiamenti frenetici, i capi sono studiati per mettere in evidenza l’unicità di ogni singola donna.

Flex Smart è la collezione di questo inverno. La biancheria si modella a seconda del fisico basandosi su comfort e libertà di movimento. Décolleté e coppe antipiega rendono i reggiseni comodi da indossare e facili da ripiegare. Comodità e tempo vanno di pari in passo. Le taglie sono 24, i tessuti sono morbidi, gli slip inclusivi, la collezione ha adottato un modello vincente che non farà fatica a essere copiato. L’anno nuovo porterà le donne a scegliere modelli sempre più adatti ai ritmi frenetici della loro quotidianità.