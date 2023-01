Sarai bellissima subito con questa regola per dare la forma migliore alle tue sopracciglia

Nel tuo viso c’è qualcosa che non ti convince ma non sai cos’è? Cambia la forma delle sopracciglia, e vedrai come, in un attimo, il tuo aspetto cambierà!

Prendersi cura del proprio corpo è un processo che inizia dal viso. Stendiamo la crema per ritardare la comparsa delle rughe, trucchiamo gli occhi per avere uno sguardo più profondo, coloriamo la bocca per apparire più seducenti.

Ogni singolo dettaglio, nel nostro viso, è fondamentale per essere al meglio delle nostre possibilità. E ce n’è uno, in particolare, che è davvero importantissimo. Stiamo parlando delle sopracciglia.

Molte persone trascurano la forma delle proprie sopracciglia, o la curano senza seguire delle regole ben precise. C’è chi le strappa con la ceretta commettendo errori madornali, o con la pinzetta, procedendo un po’ a caso.

Il rischio, andando per tentativi, è quello di rovinare la forma delle nostre sopracciglia, compromettendo il quadro generale. Per dare armonia reale al nostro viso, invece, è fondamentale dare alle proprie sopracciglia la linea più adatta. Ma in che modo sceglierla? Nelle righe che seguono sveleremo la regola che tutti dovrebbero conoscere.

Sarai bellissima subito con questa dritta di stile per avere un viso armonico e coi tratti meno spigolosi possibile

Per esaltare lo sguardo non ci sono molte alternative. Il primo passaggio è quello di scegliere il trucco giusto per ingrandire gli occhi e renderli più intriganti.

La seconda strategia da utilizzare per avere uno sguardo da VIP in pochi secondi è dare la forma giusta alle sopracciglia.

L’unica regola da seguire è la seguente

Ovviamente scegliere la forma più adatta in questo senso non è la cosa così semplice. Ci sono moltissimi aspetti da considerare, primo tra tutti la forma del viso.

È proprio questo, infatti, il principale fattore da considerare quando dobbiamo scegliere come incorniciare il nostro viso.

Viso tondo

Chi ha un viso tondo è realmente e indubbiamente fortunato. Se anche tu sei tra le persone che hanno un viso tondeggiante, potrai tirare un notevole sospiro di sollievo.

Per questo tipo di viso, l’ideale sarà avere delle sopracciglia il cui angolo centrale verta verso l’alto. Quelle fatte ad ali di gabbiano, ad esempio, sarebbero davvero perfette.

Il rischio, infatti, è che il viso tondo tenda a rendere tutto troppo “tondo”, motivo per cui bisognerà marcare le zone. Con delle sopracciglia che vertono verso l’alto, avrai un elemento di rottura coi lineamenti del viso, che renderà il tutto più armonico ed equilibrato. Per questo sarai bellissima subito con questa regola di cosmetica molto importante.

Viso allungato

Passiamo a una tipologia di viso sicuramente più difficile da “acconciare”, ovvero quella allungata. Un viso allungato ha, generalmente, dei tratti molto severi che, appunto, si allungano verso il basso.

Il rischio, per chi ce l’ha, è di sembrare troppo serioso, soprattutto se si sbaglia l’acconciatura e la forma delle sopracciglia. A proposito di quest’ultime, dovranno avere la parte centrale più allungata, con una coda che sfuma verso la fine.

In questo modo il nostro viso riacquisirà dolcezza, e perderà quel velo di austerità tipico.

Viso a diamante

Arriviamo, infine, a un’altra tipologia di viso, davvero molto caratteristica. Parliamo del viso a diamante, con mento poco definito e zigomi protagonisti della scena. In tal caso le sopracciglia dovranno seguire la forma morbida dell’arcata sopraccigliare, per dare morbidezza al viso.