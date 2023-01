Risparmiamo sulla calza della Befana con 3 velocissimi modi per realizzarla in casa senza ago e filo

Ci sono tantissime calze della Befana preconfezionate, ed alcune sono molto costose. Per questo motivo, potremmo pensare di risparmiare creandone una con il fai da te. Non ci dobbiamo preoccupare, perché non avremo bisogno di cucire con 3 metodi senza ago e filo. Un ottimo modo anche per passare del tempo con i bambini.

Finalmente, è arrivato il giorno tanto atteso da molti bambini. Si tratta dell’Epifania che con sé non porta solo gioia, ma anche tanti dolci e qualche volta anche giochi. Infatti, durante questo giorno abbiamo la grande tradizione della calza della Befana.

All’interno non è difficile trovarci dolci, caramelle, cioccolata e anche carbone. Non mancano sicuramente le calze preconfezionate, da appendere in casa. Se siamo persone che amano personalizzare i nostri regali, però, possiamo pensare di farne una in casa. In questo modo potremmo anche risparmiare e comprare noi stessi dolci, che sfusi saranno più economici.

Non è affatto difficile e potrebbe essere un ottimo passatempo anche da fare con i bambini. Infatti, creare la propria calza della Befana fai da te, potrebbe essere un momento di gioia per tutta la famiglia. Risparmiamo sulla calza della Befana con 3 velocissimi modi per crearne una in casa e fare felici i nostri bambini.

Utilizziamo vecchi maglioni e diamogli nuova vita

Il primo metodo per fare una calza della befana fai da te è utilizzare un maglione di lana. Questo è un ottimo metodo per riutilizzare vecchi maglioni irrigiditi o vestiti che non portiamo più e dargli nuova vita. Disegnamo sul retro del capo la forma di uno stivale. Avremo bisogno di due sagome, che possiamo ottenere con il dritto e il rovescio del maglione.

Poi, incolliamo le due sagome con della colla a caldo, ricordandoci di lasciare lo spazio per l’apertura. Possiamo anche unire i due pezzi con ago e filo. Per facilitare ancora di più il compito, possiamo utilizzare la manica del maglione, così dovremo solo unire un lato. Decoriamo con stoffe colorate, fiocchi e altri addobbi.

Anche la iuta è perfetta per delle calze fai da te

Se proprio non amiamo cucire, possiamo utilizzare della iuta e della colla vinilica. Prendiamo un sacchetto di iuta e disegniamo la sagoma della calza. Ricordiamoci sempre che abbiamo bisogno di due sagome.

Dopo aver tagliato le forme, mettiamo la colla vinilica sui bordi della calza, ricordandoci sempre di lasciare un’apertura. Applichiamo la seconda sagoma sopra la prima e lasciamo asciugare per circa 10 minuti, sotto un libro pesante. Decoriamo con fiocchi e nastri.

Risparmiamo sulla calza della Befana con 3 velocissimi modi senza ago e filo

Infine, sappiamo che la lavatrice tende a mangiare qualche calzino. Se ci troviamo con un’abbondanza di calze spaiate, possiamo utilizzarle per riempirla di dolci. Non avremo bisogno di cucire oppure di incollare nulla in questo caso.

Prendiamo i calzini più lunghi e grandi che abbiamo e riempiamoli di dolciumi, dando vita ad una vera calza della Befana dell’ultimo minuto. Possiamo utilizzare allo stesso modo anche dei guanti vecchi e spaiati, magari a tema natalizio per risparmiare anche sulle decorazioni.