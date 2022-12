Taglio punte aria, quando il dégradé fa passare la paura delle forbici e sfina il viso con eleganza

Alcune tecniche sono utilizzate dai parrucchieri per combattere la paura del taglio di chi ha chiome bellissime e lunghe da cui è difficile separarsi. Ecco le soluzioni migliori.

I tagli versatili sono quelli che riescono a convincere chiunque che accorciare i capelli non sia un evento traumatico. Lavorare sulla forma permette di mettere in evidenza i pregi nascondendo i difetti del viso. Il taglio punte aria permette di dare una forma precisa ai capelli senza intaccare il volume, ma mettendolo in evidenza. Si tratta di una tecnica di taglio in verticale che ricrea il vuoto esistente tra una ciocca e l’altra dando vita a un effetto morbido naturale come se non si fosse intervenuto con le forbici.

Non viene utilizzato il rasoio, le forbici servono solo se per eliminare le doppie punte sia necessario accorciare i capelli intervenendo sulla lunghezza. I tipi di taglio sono standardizzati e tutti innovativi applicati sia a lunghezze corte che medie a cui è possibile abbinare il dégradé.

Diverse lunghezze

Il taglio punte aria, quando il dégradé è il nostro desiderio, può essere una valida alternativa. Si parla di dégradé quando schiariamo i capelli o li scuriamo modificando il tono grazie all’accostamento di colori diversi. Correggere con il taglio diventa fondamentale. E il taglio punte aria con l’accostamento di colori è in grado di illuminare i capelli mettendo in evidenza la leggerezza sia di quelli crespi che di quelli ricci o di quelli mossi.

Con i capelli lunghi il taglio punte aria acquista volume ma senza accorciare e l’applicazione del dégradé acquisisce maggiore naturalezza. Quello che dovrebbe essere l’effetto del sole si ottiene grazie alla lucentezza, in questo modo i capelli sono sempre morbidi e brillanti.

Taglio punte aria, quando il dégradé fa la differenza

In questo 2022 l’accostamento di colori ha premiato soprattutto i tagli a caschetto con capelli mossi. Ciuffi lunghi a tendina e scalature hanno confermato che i tagli bob sono tra i preferiti in ogni stagione.

I problemi sorgono quando si ha paura di tagliare e, per mantenere la lunghezza e la forma del viso abituale, i capelli finiscono per sfibrarsi e perdere vitalità. Per questo sia nel taglio che nel colore bisogna ricorrere alle nuove tecniche che hanno portato tanta innovazione. I tagli sfilati, scalati o alla pari per i capelli lunghi sono diventati un misto di novità unita al glorioso passato. Tagli classici con frangia e ciuffi lunghi sono stati uniti a scalature e riflessi moderni attuali. Gli stilisti internazionali si muovono in questa direzione, le star di cinema e social seguono a ruota.