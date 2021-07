La giusta colorazione di chioma è in grado di valorizzare il viso senza bisogno nemmeno di un trucco pesante. Basta individuare la tinta giusta per guadagnare qualche anno di età e far risplendere il viso naturalmente. Le esperte di Beauty intendono svelare come avere capelli luminosissimi e tinte invidiabili con queste sfumature per donne di ogni età. Due colorazioni rosse, due castane e due possibili scelte per le bionde sono il vero segreto di un viso armonioso e splendente.

La giusta scelta per le donne che cercano un biondo originale

Le prime due colorazioni sono per donne che desiderano un biondo particolare e diverso da quello che tutte comunemente portano. Il “Toasted Coconut” è una sorta di biondo caldo abbastanza chiaro sulle lunghezze. Alle punte compaiono lievi accenni di un color pesca leggerissimo e il colore dona un look fresco e quasi tropicale. Non a caso, il colore porta proprio il nome di “cocco tostato”. Con questa colazione non esisteranno problemi di ricrescita troppo frequente.

La seconda scelta per le donne bionde è il “Golden Hour”, un biondo che ricalca la tecnica del degradè. Come suggerisce il nome, questa colorazione vuole portare sui capelli il fascino dell’ora del giorno in cui il cielo è dorato, ossia il tramonto. Bisognerà giocare tra chiari e scuri e il risultato sarà un biondo non monotono e già visto.

Due colorazioni particolari per le donne more e castane

La prima colorazione castana è “Ash Brunette” un castano appena dorato e perfetto per donne giovani e adulte. L’Ash Brunette è un castano non troppo luminoso, reso speciale da piccolissimi colpi di luce a metà tra un biondo e un grigio chiarissimo. Rende ancor più su lunghezze non eccessive.

La seconda opzione per donne scure è il “Dirty Blonde”, che non è un biondo come il nome farebbe pensare. Si tratta di un castano chiarissimo che però sembra biondo per le numerose schiariture chiare alla fine dei capelli. Le radici sono invece abbastanza scure e non richiedono visite frequenti al parrucchiere proprio come quest’altra incredibile colorazione.

Tutte avranno capelli luminosissimi e tinte invidiabili con queste sfumature per donne di ogni età

Restano solo le rosse, a cui consigliamo due colori speciali. Il primo è il “Mulled Wine”, ossia un rosso che ricorda proprio il vin brulè. Questo colore è a tratti fucsia sulle ciocche più chiare ed è perfetto per chi vuole un rosso che non sia troppo rosso.

L’alternativa è il “Ginger Spicy” che invece è un rosso più ramato, quasi aranciato che deve far pensare alla piccantezza dello zenzero. È ideale per donne con carnagione e occhi chiari.