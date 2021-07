La batata è un alimento proveniente dall’ America centrale, un tubero che in pochi conoscono e che in molti sottovalutano. Un alimento molto consumato in Giappone ma poco conosciuto in Italia.

Conosciuta anche con il nome di patata dolce o patata americana, appartiene alla famiglia dei tuberi. Ne esistono diverse varietà: quella a pasta rossa/arancione, quella a pasta bianca e quella a pasta viola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

A livello di gusto sono più saporite rispetto alle patate classiche e anche molto versatili nel sapore, infatti si prestano alla preparazione di numerosi piatti. Essendo già saporite di per sé non richiedono un eccessivo uso di sale o di condimenti. Infatti, Croccanti fuori e morbide dentro sono questi i geniali trucchetti per cucinare le patate dolci.

Ebbene, in molti lo scartano senza sapere che è un alimento d’oro per rimanere giovani ed in salute.

Le proprietà benefiche della batata

La patata americana a differenza della classica patata è ricca di proprietà nutrizionali. Anche se esternamente si presentano similari, la patata dolce ha una consistenza più fibrosa.

La patata americana rossa è ricca di sostanze nutritive e antiossidanti come il betacarotene. Protegge le cellule dall’azione dei radicali liberi rallentando l’invecchiamento e la degenerazione cellulare, ed è fondamentale anche per pelle e capelli. Le batate sono anche molto ricche di vitamina A e di vitamina C.

Ottima fonte di sali minerali come zinco, ferro, calcio e potassio che ci aiutano anche per tenere a bada la pressione sanguigna.

Molti lo scartano senza sapere che è un alimento d’oro per rimanere giovani ed in salute

Adatte per essere consumate in un regime ipocalorico, in quanto posseggono sole 85 kcal per 100 g di alimento, hanno un basso indice glicemico e sono naturalmente prive di glutine. Esse non a caso sono considerate la scelta migliore per chi soffre di diabete e ipercolesterolemia.

Un consiglio è quello di consumare le batate con tutta la buccia in quanto è ricca di fibre e contiene gran parte delle sostanze benefiche del tubero. Infine, aiuta a ridurre l’assorbimento dei grassi saturi e abbassa il carico glicemico del pasto.

Quindi, la batata è un alimento davvero indispensabile sulle nostre tavole che ha come pecca la difficile reperibilità e i costi un po’ elevati e non sempre adatti a tutte le tasche.